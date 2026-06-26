Programul meciurilor de vineri de la Cupa Mondială 2026. Norvegia lui Haaland joacă împotriva Franței lui Mbappe în Grupa I

Erling Haaland (S) și Kylian Mbappe (D) la Cupa Mondială 2026. Colaj foto: Getty Images

Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 este pe sfârșite, echipele jucând ultimul meci din grupa în care au fost repartizate. Astfel, miza este uriașă pentru echipele care mai pot strânge 3 puncte pentru calificarea din locul 1/2 din grupă, sau pentru cele care pot prinde 16-imile prin criteriul „cea mai bună echipă de pe locul 3”. Vineri seară se joacă două meciuri, în timp ce în timpul nopții fanii fotbalului vor avea parte de alte 4 partide.

Norvegia - Franța se joacă vineri seară de la ora 22:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Ambele echipe sunt deja calificate în șaisprezecimile competiției, fiecare având câte 6 puncte în Grupa I.

Senegal - Irak se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Un meci cu miză uriașă pentru ambele echipe, deși au 0 puncte. Câștigătoarea meciului mai poate prinde un loc în 16-imi, prin criterul de calificare „cea mai bună echipă de pe locul 3”.

Capul Verde - Arabia Saudită se joacă în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 3:00, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Capul Verde este pe locul 3 în Grupa H, cu 2 puncte, în timp ce Arabia Saudită este pe locul 4 cu doar 1 punct.

Uruguay - Spania se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Spania conduce Grupa H cu 4 puncte, în timp ce Uruguay se află pe locul 2, cu 2 puncte.

Egipt - Iran se joacă sâmbătă dimineață, de la ora 6, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Egiptul lui Salah conduce Grupa G cu 4 puncte, în timp ce Iranul se află pe locul 2, cu 2 puncte.

Noua Zeelandă - Belgia se joacă în același timp și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Belgia se află pe locul 3 în grupă, cu 2 puncte, în timp ce Noua Zeelandă este pe ultimul loc, cu 1 punct.