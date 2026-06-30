Șeful Securității Interne a SUA, Markwayne Mullin, spune că a „dansat de bucurie” după eliminarea Iranului de la Cupa Mondială 2026

Mullin a adăugat că este „foarte bucuros că se întorc (n.r. - acasă), pentru că nu a existat nicio altă echipă cu care să fi confruntat mai mult decât cu ei”. Colaj foto: Getty Images

Șeful Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Markwayne Mullin, spune că a „dansat de bucurie” după eliminarea Iranului de la Cupa Mondială 2026. Echipa a fost eliminată din competiție după ce a remizat în toate cele trei meciuri din grupă, terminându-și parcursul în turneu cu un 1-1 împotriva Egiptului, golul lui Shojae Khalilzadeh din prelungiri fiind anulat de VAR pentru un offside la limită, scrie The Athletic.

Markwayne Mullin a salutat acest rezultat când s-a adresat reporterilor în timpul unui briefing despre Cupa Mondială, desfășurat luni la Centrul de Coordonare a Evenimentelor Speciale al guvernului.

„Mă bucur că au terminat și că nu se mai întorc. Am fost atât de fericit când am reușit să le retragem vizele și le-am spus că pot părăsi teritoriul SUA, încât s-ar putea să fi cântat un cântec sau două, sau poate chiar să fi dansat de bucurie”, a spus el.

Mullin a adăugat că este „foarte bucuros că se întorc (n.r. - acasă), pentru că nu a existat nicio altă echipă cu care să fi confruntat mai mult decât cu ei”.

Comentariile nu fac decât să amplifice tensiunile continue dintre Mullin și echipa iraniană, acesta susținând anterior că membrii naționalei „au încercat să strecoare o persoană cu legături directe cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice”, un grup care a fost desemnat de SUA drept organizație teroristă. Un oficial al Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI) a numit această acuzație „falsă, fabricată și complet nefondată”.

„Iranienii sunt obișnuiți cu maltratările și minciunile oficialilor americani, așa că nimeni din Iran nu este surprins de aceste remarci ostile”, a declarat un oficial FFIRI, reacționând la noile comentarii publice ale lui Mullin.

„Aceste remarci demonstrează încă o dată că oficialii americani nu au niciun angajament față de dreptul internațional sau de principiile așteptate de la o națiune gazdă capabilă să organizeze un eveniment sportiv global.

Faptul că sărbătorește deschis eliminarea Iranului spune mult mai multe despre el decât despre echipa noastră. Reflectă un nivel de meschinărie care nu poate tolera nici măcar prezența unei echipe de fotbal care concurează pe cea mai mare scenă din lume”, a adăugat el.

Iranul s-a plâns de tratamentul aplicat echipei încă de la începutul Cupei Mondiale 2026. Echipa a trebuit să-și mute baza de antrenament din Tucson, Arizona, în Tijuana, Mexic, și i s-a permis să intre în SUA doar cu o zi înainte de primele două meciuri, în timp ce mai multor membri ai personalului li s-au refuzat vizele pentru a trece granița. Iranul a fost obligat să părăsească SUA după fluierul final pentru toate cele trei meciuri, împotriva dorinței sale.

Mullin a respins ideea că Iranul ar avea vreo plângere legitimă, invocând apropierea orașului Tijuana de Los Angeles, locația primelor lor două meciuri. El a mai spus că ofițerii de la Vamă și Protecția Frontierelor i-au verificat pe jucători înainte de îmbarcarea în zboruri pentru a le potoli îngrijorările legate de interogatoriul la vama americană.

Atacantul Mehdi Taremi și antrenorul Saeid Alhoei au fost interogați de oficiali americani după meciul cu Noua Zeelandă, dar și la Tijuana înainte de a călători la Seattle.

Mullin nu a identificat nicio problemă specifică de securitate pentru a cere Iranului să plece imediat după meciuri.

„A fost doar un acord pe care l-am avut: să-i lăsăm să plece”, a spus el.

Mullin a reiterat, de asemenea, declarațiile sale anterioare, conform cărora mai mult de jumătate din personalul de sprijin al Iranului nu a primit vize. Duminica trecută, înaintea meciului Iranului cu Belgia, Mullin a declarat pentru Fox News că echipele călătoresc de obicei în grupuri de 120.

„Am acceptat 53 de persoane care au venit. Restul aveau legături directe cu IRGC și nu sunt grupul lor obișnuit de călătorie”, a spus el.

„Așadar, aceste jocuri pe care le face Iranul îi fac un adversar în care nu poți avea încredere”, a spus el, adăugând că „nimeni nu știe asta mai bine” decât președintele Donald Trump.

„Tot ceea ce facem va fi verificat și nu va fi presupus”, a spus Mullin. Iranul a numit această acuzație „falsă, fabricată și complet nefondată”.

Ca răspuns la ultimele comentarii ale lui Mullin, oficialul FFIRI a adăugat: „Când ucid 168 de copii și mint întreaga lume în legătură cu asta, nimic din ceea ce spune această persoană nu este surprinzător pentru niciunul dintre noi”.

Aceasta este o referință la atacul aerian asupra școlii elementare Shajareh Tayyebeh din Minab, Iran, din 28 februarie 2026, prima zi a conflictului dintre SUA și Iran, care a ucis 168 de copii, potrivit Ministerului de Externe iranian.