Semifinala cu Argentina de la Cupa Mondială 2026 este cel mai important meci al Angliei din ultimii 60 de ani

Anglia - Argentina este a doua semifinală a Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

A doua semifinală a Cupei Mondiale 2026, Anglia - Argentina, este cel mai important meci al englezilor de la câștigarea finalei din 1966 de pe Wembley. „Cei Trei Lei” au ajuns în două semifinale ale Cupei Mondiale în șase decenii de atunci, ediția din Italia în 90 și apoi în Rusia acum opt ani, dar turneul din 2026 reaprinde o veche rivalitate, adăugând straturi istorice și controverse, scrie BBC News.

Anglia a pierdut ultimele două finale Euro, dar antrenorul principal Thomas Tuchel și jucătorii săi au șansa de a scrie istorie dacă ajung în finala Cupei Mondiale 2026, fiind prima din ultimii 60 de ani.

Meciul de miercuri, care începe la ora 22 ora României, este șansa Angliei de a ajunge, în sfârșit, la bătălia finală pentru un alt titlu mondial, o barieră care s-a dovedit a fi de netrecut de când echipa lui Alf Ramsey a ridicat trofeul în 1966.

Recordul recent al Angliei în turneele majore este bun, dar nu suficient de bun. Singurul lucru care contează la nivel de elită sunt trofeele, iar până acum câștigarea unuia s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru echipa Angliei.

Calificarea până în semifinalele Cupei Mondiale din 2018 a fost considerată pe scară largă o surpriză plăcută, dar s-a încheiat prost, deoarece Gareth Southgate și echipa sa au părut „prea conservatori”, după ce Kieran Trippier a deschis scorul după cinci minute împotriva Croației la Moscova, dar echipa a pierdut cu 2-1 după prelungiri.

În finala Euro 2020, care a avut loc pe Wembley în iulie 2021, după ce a fost amânată din cauza pandemiei de Covid-19, Anglia a ratat o altă ocazie în circumstanțe similare cu cele de la Cupa Mondială din 2018: „Cei Trei Lei” au deschis scorul în minutul 2 dar au pierdut la penalty-uri în fața Italiei.

Este vorba de aceeași echipă a Italiei care nici măcar nu s-a calificat la ultimele trei Cupe Mondiale.

Înfrângerea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale în fața Franței, în Qatar, de patru ani, a fost pur și simplu un caz de înfrângere a unei echipe bune de către una și mai bună. Cursul ulterior până în finala Euro 2024 a fost anevoios, cu momente importante ocazionale, dar a culminat cu o performanță dezamăgitoare în meciul principal de la Berlin, când Spania a învins echipa lui Southgate cu 2-1.

„Acum vrem să stoarcem și ultima parte. Vrem să facem următorul pas. Îmi place foarte mult energia din cantonamentul nostru. Jucătorii sunt foarte entuziasmați, foarte ambițioși. Exact asta ne trebuie pentru acest meci”, a spus antrenorul Angliei, Thomas Tuchel.

Șase decenii de controverse

Ceea ce diferențiază o semifinală a Cupei Mondiale cu Argentina de întâlnirile cu Germania de Vest din 1990 și Croația din 2018 este istoria antipatiei și controverselor sportive dintre cele două echipe, care datează din 1966.

Meciul lor din sferturile de finală de la Wembley, disputat într-o după-amiază însorită de sâmbătă, acum 60 de ani, este amintit mai ales pentru eliminarea căpitanului argentinian Antonio Rattin, un jucător strălucit, dar temperamental, incident care a amenințat să provoace o retragere a coechipierilor săi de pe teren.

Rattin, care a murit pe 11 iulie la vârsta de 89 de ani, a fost în cele din urmă convins să părăsească terenul, dar resentimentele au durat mult timp după golul decisiv al lui Geoff Hurst, antrenorul Angliei, Ramsey, refuzând să le permită jucătorilor săi să facă schimb de tricouri cu Argentina, descriindu-i ulterior drept „animale”.

Anglia și Argentina s-au întâlnit într-un alt sfert de finală pe stadionul Azteca din Mexico City, la Campionatul Mondial din 1986, având ca fundal Războiul din Falklands, petrecut cu patru ani mai devreme.

Atunci a avut loc celebra „Mâna lui Dumnezeu” a lui Diego Maradona, când Argentina a câștigat cu 2-1 și apoi a ridicat Cupa Mondială.

Ediția din '98, găzduită de Franța, a oferit un meci clasic în optimile de finală, amintit cel mai bine pentru eliminarea lui David Beckham. Argentina a învins la penalty-uri, provocând și mai multă suferință echipei „Cei Trei Lei” la Cupa Mondială.

Încă persista un oarecare resentiment între cele două echipe atunci când s-au întâlnit din nou patru ani mai târziu, într-un meci din grupele Cupei Mondiale, sub cupola echipei Sapporo din Japonia.

De data aceasta a fost răscumpărarea pentru Beckham, care a marcat golul victoriei cu o lovitură de pedeapsă în prima repriză, dar Argentina s-a plâns mult și tare, insistând că Owen a plonjat în urma unei intervenții din partea viitorului manager al lui Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Tuchel a spus: „Este o rivalitate foarte mare între două mari națiuni din fotbal. Aș putea spune că istoria este irelevantă, dar nu sunt sigur. Jucătorii sunt conștienți de asta. Când un meci oferă atâtea momente emblematice, nu poți spune că este doar un alt meci de fotbal”.

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, care a reprezentat națiunea sa la Cupa Mondială din 2006, a adăugat: „Cu toții avem povești din acele vremuri trecute și din istorie, iar toate acestea fac totul foarte emoționant”.

Anglia a avut multe meciuri memorabile în ultimele șase decenii, dar câștigarea acestui meci le-ar depăși pe toate și ar oferi șansa unui triumf istoric în finala Cupei Mondiale de duminică împotriva Spaniei.

Factorul Messi

Messi a reușit să-și îndeplinească visul de a câștiga trofeul la Qatar 2022, după ce a pierdut de mai multe ori, inclusiv în finala din 2014 în fața Germaniei, la Rio de Janeiro.

Messi are acum 39 de ani, dar încă are strălucire pe teren, chiar dacă o mare parte din muncă o face în mers. Până acum, a parcurs 47% din distanța totală mergând, cel mai mare procent dintre toți jucătorii din turneu.

Însă Messi rămâne inspirația Argentinei, iar dorința de a câștiga o a doua Cupă Mondială este puternică. El rămâne jucătorul de care Anglia se teme și omul care poartă speranțele națiunii sale, precum și ale coechipierilor săi.

„Messi este pur și simplu incredibil. Nu există cuvinte pentru a descrie genul său de realizare, calitatea și leadershipul de care dă dovadă. El este liderul și jucătorul cheie în orice echipă pentru care joacă și este în această echipă a Argentinei”, a afirmat Tuchel.

Kane și Bellingham, jucători de talie mondială

Anglia are istorie, iar Jude Bellingham și Kane sunt doi jucători de talie mondială care au adus echipa până în semifinale. Tuchel este unul dintre cei mai respectați antrenori din lume, care savurează în mod deschis fotbalul decisiv, așa cum a dovedit când a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea în 2021.

Echipa sa a marcat 13 goluri la această Cupă Mondială, dar 12 dintre acestea au venit de la Bellingham și Kane. Marcus Rashford, cel care a marcat ultimul gol în victoria de deschidere cu 4-2 împotriva Croației, este singurul alt jucător marcat până acum.

Asta ar putea sugera că Anglia se bazează prea mult pe Bellingham și Kane, dar arată în egală măsură în ce stare bună se află cei doi jucători cheie ai lor.

Dacă Anglia a avut ocazional mai puține șanse, la fel a făcut și Argentina, scăpând din situații dificile împotriva Capului Verde, Egiptului și Elveției în faza eliminatorie.

La fel ca Anglia, Argentina a trăit la limită, iar Tuchel speră că aceasta este ziua în care nu vor reuși să scape.