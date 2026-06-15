Ţara în care 100 de fani interzişi de SUA la CM 2026 primesc câte un televizor gratuit. Echipa lor se află printre favoritele la trofeu

Ţara în care 100 de fani interzişi de SUA la CM 2026 primesc câte un televizor gratuit. Sursa foto: Hepta/ Maksim Blinov

Una dintre cele mai mari companii de electrocasnice din Argentina a promis să ofere televizoare gratuite primilor 100 de fani care dovedesc faptul că SUA le-au respins cererile de viză, pentru a merge la Cupa Mondială 2026, ca să-i susţină pe Messi şi colegii lui, notează The Independent.

Zeci de argentinieni, ale căror speranțe de a participa la Cupa Mondială 2026, din Statele Unite, au fost spulberate de refuzul vizei, primesc un premiu de consolare neașteptat: un televizor nou-nouț pentru a urmări meciurile de acasă.

Oferta generoasă vine de la compania Newsan, care s-a angajat să distribuie televizoare Noblex de la marca locală primelor 100 de persoane care prezintă dovada respingerii vizei americane, între ianuarie și iunie 2026.

Miercuri s-au format cozi în fața sediului firme din Buenos Aires, în urma unei reclame de pe Instagram care declara îndrăzneț: „Dați-ne viza refuzată și luați un televizor gratuit”.

Printre norocoșii beneficiari s-a numărat și Tomas Vageller, un jucător profesionist de jocuri video în vârstă de 24 de ani. „M-am dus să obțin o viză pentru că toți credem că va fi ultima Cupă Mondială a lui Messi”, a explicat el. „Este foarte trist că nu voi putea să o văd, dar ei bine, plec cu un cadou”.

Chiar şi unii fotbalişti au avut probleme cu vizele

Vizele au fost o problemă nu doar pentru fani, ci și pentru unii jucători și oficiali la Cupă Mondială 2026, din cauza restricțiilor stricte și agresive la frontieră impuse de administrația Donald Trump în Statele Unite.

Fanii și jucătorii Iranului au fost grav afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, biletele fiind revocate, iar echipa fiind nevoită să-și mute baza în Mexic, în ciuda faptului că toate meciurile din grupă au avut loc în SUA.

Apoi, fanii naţionalei Haiti, staff-ul irakian, șeful federaţiei din Palestina, arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan și atacantul elvețian Breel Embolo s-au confruntat cu dificultăți de intrare în SUA sau li s-a refuzat complet accesul.