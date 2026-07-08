Un virus gripal a lovit naţionala Norvegiei, înaintea meciului cu Anglia din sferturile CM 2026. Selecţionerul Solbakken: Ne descurcăm

1 minut de citit Publicat la 23:54 08 Iul 2026 Modificat la 23:54 08 Iul 2026

Norvegia a eliminat Brazilia şi va juca împotriva Angliei, în sferturile CM 2026. Foto: GettyImages

Unii jucători norvegieni sunt afectaţi de un virus gripal înainte de sfertul de finală împotriva Angliei, de la CM 2026. De altfel, mai mulţi fotbalişti din naţionala nordică au prezentat simptome asemănătoare gripei pe parcursul turneului, notează The Standard.

Partida Norvegia - Anglia, din sferturile CM 2026, este programată pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00.00.

Selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken, a confirmat că o boală s-a răspândit în cadrul lotului, deși speră că situația se ameliorează înaintea meciului din sferturile de finală de la Miami.

Potrivit publicației norvegiene Dagbladet, printre cei afectați anterior s-au numărat atacantul Jorgen Strand Larsen, care a ratat primul meci al Norvegiei după ce s-a îmbolnăvit, și fundașul Marcus Holmgren Pedersen, indisponibil din cauza bolii la meciul împotriva Braziliei.

Solbakken spune că boala e sub control

Solbakken a părut, de asemenea, ușor indispus în timpul aparițiilor recente în fața presei, însă a minimalizat îngrijorările legate de starea generală a lotului său.

„Am avut câțiva jucători care nu s-au simțit bine, dar situația se ameliorează”, a declarat Solbakken. „Nu este o situație ideală în timpul unui turneu, dar gestionăm lucrurile.”

Norvegia a depășit așteptările ajungând în sferturile de finală, reușind una dintre cele mai mari surprize ale turneului, după eliminarea Braziliei. Erling Haaland a marcat două goluri în victoria cu 2-1, contribuind astfel la calificarea țării sale printre cele mai bune opt echipe de la Cupa Mondială 2026, o premieră istorică.

Solbakken consideră că drumurile între orașele gazdă ar fi putut contribui la boala care a afectat mai mulți jucători.

Între timp, Anglia și-a asigurat un loc în sferturile de finală cu o victorie cu 3-2 asupra Mexicului, după ce a trecut printr-o confruntare dramatică din optimile de finală.