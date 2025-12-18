70 de ani de perseverenţă în chimie

Chimcomplex şi-a asumat acest pariu: să crească şi să domine piaţa din sud-estul Europei. foto: pexels.com

Contextul economic instabil, un război la graniţă şi legile europene care nu ajută la dezvoltarea industriei chimice sunt provocări prin care România a trebuit să treacă în ultimii ani. Impredictibilitatea pe termen lung ar face ca multe dintre companii să nu accepte provocarea de a continua investiţiile.

Cu toate acestea, Chimcomplex şi-a asumat acest pariu: să crească şi să domine piaţa din sud-estul Europei. Compania devine astfel un simbol al inovației și transformării, după ce Ştefan Vuza, cel care a avut curajul şi viziunea să meargă mai departe, a ales să investească peste 350 de milioane de euro în ultimele două decenii pentru ca astăzi, la 70 de ani de existenţă, să realizeze peste 70% din producția de substanțe chimice de bază din România și să rămâne în topurile europene.

Ştefan Vuza preşedinte, CHIMCOMPLEX: Chimcomplex este centrala industriei chimice româneşti. Erau 74 de platforme chimice acum 33 de ani, au mai rămas doar câteva, iar cea mai mare şi cea mai importantă, care are în continuare şi institutul de cercetări este Chimcomplex cu cele două sucursale, Borzeşti şi Vâlcea.”

Pe modelul Borzeşti a fost construit mai apoi Oltchim. Renaşterea a avut loc în 2003 prin privatizarea companiei, apoi a Oltchim 15 ani mai târziu.

Ştefan Vuza, preşedinte CHIMCOMPLEX: “Investim în proiectele în care credem, dar multe dintre ele le-am stopat pentru că impredictibilitatea mediului economic şi politic e destul de mare și a trebuit să stăm, să observăm puţin ce este.”

Compania Română de Chimie, înfiinţata la scurt timp de la preluare, cuprinde acum 15 companii organizate pe 8 divizii.

Ştefan Vuza, preşedinte CHIMCOMPLEX: “În România erau 234 de mii de chimişti. Chiar pentru ei Romfilatelia a editat, în acest an, un timbru dedicat.”

După aceste investiţii majore, însoţite mai ales de curaj şi viziune, compania a devenit lider incontestabil al pieţei interne.

Sofian Dragomir, Director Programare Urmărire Producție: ”Instalaţia de electroliză în Chimcomplex este punctul de plecare al proceselor chimice. Se produc produse finite cum e leşia de sodiu care are o chimizare foarte mare şi o utilizare foarte mare în industrie.”

Dan Moldovan, Director Comercial CHIMCOMPLEX:“Compania produce produse pentru tratarea apei, este esenţial pentru populaţie mai ales că avem un război la graniţă.”

În acest an grupul a traversat cea mai grea perioadă din ultimul deceniu. Pentru a putea rămâne lideri în România şi Europa, compania trebuie să se extindă în afara continentului.

Ştefan Vuza preşedinte CHIMCOMPLEX: “Avem un parteneriat deja dezvoltat ş mergem în ţările în care politicile energetice, gazul, curentul, au preţuri corecte, ori Europa e clar în altă ligă. Țările arabe din Peninsula Arabă, cât și din Asia, sunt foarte bine poziţionate în a continua chimia cu ei.”

Cei 70 de ani împliniţi de Chimcomplex sunt dovada că se poate. Ţinta lui Ştefan Vuza, dincolo de investiţii, este să rămână relevantă compania în România, dar pentru asta e nevoie de politici care să susţină industria chimică, o industrie de importanţă naţională mai ales în perioade de criză.

· Chimcomplex a investit 350 de milioane de euro în modernizare.

· Ștefan Vuza: ”Deși chimia nu e totul, totul vine din chimie!”

· Grupul a investit 94,3 milioane lei în prima instalație de trigenerare din Europa.

· Compania îşi extinde investiţiile alături de parteneri importanţi din Asia.