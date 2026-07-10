150.000 de turiști sunt pe litoral în acest weekend. Cei mai mulți au mers la mare pentru festivalul „Beach, Please!”

Numărul turiştilor este aşteptat să depăşească 150.000 săptămâna viitoare. Foto: Getty Images

Aproape 150.000 de turiști își petrec acest weekend pe litoralul românesc. Gradul de ocupare în stațiuni a ajuns la 90%, a declarat Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR). Cei mai mulți dintre turiști au fost atrași de festivalul „Beach, Please!”, care are loc în Costinești, relatează Agerpres.

„Ne aflăm, în sfârşit, în cel mai aglomerat weekend al acestui sezon. Estimăm că ne apropiem de 150.000 de turişti pe litoral, cu un grad de ocupare de 90%, întrucât la Costineşti a început festivalul „Beach, Please!””, a declarat Corina Martin, care este și preşedintele Patronatului RESTO Constanţa.



Numărul turiştilor este aşteptat să depăşească 150.000 săptămâna viitoare, odată cu deschiderea unui nou resort sezonier.



„Pentru săptămâna următoare estimăm ca vom depăşi 150.000 turişti, odată cu deschiderea Resortului sezonier Nibiru, pe 16 iulie, ceea ce va marca, fără îndoială, o bornă de referinţă pentru Destinaţia Litoral România”, a mai spus Corina Martin.



Turiştii aflaţi pe litoral au fost invitaţi joi, alături de localnici, în Portul Tomis, la un borş pescăresc preparat într-un ceaun cu capacitatea de o tonă, oferit gratuit la cea mai lungă masă, de peste 450 de metri, amplasată cu vederea spre mare.



Evenimentul a fost organizat de Asociaţia RESTO Constanţa în continuarea celui derulat la sfârşitul lunii trecute în care turiştii au putut descoperi oferta culinară locală în cadrul Săptămânii Gastronomice Dobrogene printr-un format accesibil: un meniu format din două preparate reprezentative, la preţul unic de 50 de lei, disponibil exclusiv în restaurantele, cafenelele, bistrourile, fast food-urile şi cofetăriile participante.