A 10-a ediţie Fidelis are loc între 7-14 noiembrie. Ce dobânzi au titlurile în lei şi euro

Ministerul Finanţelor (MF) a lansat, vineri, o nouă ediţie Fidelis, cu dobânzi de până la 7,95% la titlurile în lei pentru donatorii de sânge, până la 7,7% pentru titlurile în lei pentru cei care nu donează şi până la 6,3% la cele în euro. Ediţia a 10-a se va desfăşura în perioada 7-14 noiembrie, scrie Agerpres.



Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.



Aceasta este cea de-a 10-a ediţie Fidelis din 2025 şi, totodată, a 20-a de la debutul campaniei "România are sânge de rocker, acum şi de investitor", realizată împreună cu "Morning Glory cu Răzvan Exarhu", Rock FM, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.



Cei care vor să-şi investească economiile în Programul Fidelis vor beneficia de dobânzi atractive şi neimpozabile. Astfel, pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt de 6,95%, cu scadenţa la doi ani, 7,35%, cu scadenţa la 4 ani şi de 7,7%, cu scadenţa la şase ani. Totodată, pentru titlurile în euro, dobânzile sunt de 3,9%, cu scadenţa la trei ani, 5%, cu scadenţa la cinci ani şi de 6,3%, cu scadenţa la 10 ani.



În acest sens, Ministerul Finanţelor anunţă tranşe speciale în lei şi în euro pentru donatorii de sânge. Tranşa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadenţă la doi ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%.



"Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei", se precizează în comunicat.



Totodată, persoanele care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilităţi, precum: posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă; veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile şi flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.



"Cifrele celor 9 ediţii din 2025 dovedesc interesul crescut al românilor pentru modalitatea de economisire propusă de Ministerul Finanţelor: suma totală investită este de peste 18,32 miliarde de lei; 190.258 ordine de subscriere; 29.885 donatori - investitori şi peste 1,720 miliarde de lei, suma totală investită de donatori-investitori", precizează ministerul de resort.



Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei - pentru emisiunea în lei, şi de 100 de euro - pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.