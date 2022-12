A doua creştere a pensiilor în 2023, negată de Marius Budăi: "Nu am spus eu așa ceva"

Ministrul Muncii, Marius Budăi, vine cu noi clarificări despre o a doua majorare a pensiilor în 2023 şi neagă această creştere.

"De la 1 ianuarie crește pensia la valoarea punctului stabilit: 1.785 lei. Toate pensiile bazate pe contributivitate vor crește.

Programul "Sprijin pentru România va fi în continuare. Voucherele de 250 lei vor continua. Vor fi măsuri de ajutor pentru anul 2023.

Am avut o discuție cu domnul ministru Boloș. În perioada 19-23 decembrie vor fi încărcate cardurile voucherelor. Am fi vrut mai devreme, dar avem un calendar de respectat", a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi: "Am început plata pensiilor pe decembrie"

"Chiar dacă a fost liber, vineri s-au făcut plăți astfel încât am început plata pensiilor. Casa de Pensii va mai livra către Poștă alte sume. Avem înțelegere de la Poșta Română.

În ianuarie, de asemenea, pentru că e deschidere de conturi în noul an bugetar plata va începe undeva pe 4 ianuarie", a spus ministrul Muncii.

Referitor la discuțiile privind o a doua majorare de pensii în anul 2023, ministrul Budăi a reacţionat.

"Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. (...) Am să vorbesc despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul".

Întrebat cu ce procent de majorare a pensiilor se va merge în Parlament, Marius Budăi a spus: "Parlamentul este suveran și ce va decide Parlamentul, noi, Guvernul, vom pune în aplicare", a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi, potrivit romaniatv.net.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat joi, de Ziua României, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că pensiile ar putea fi majorate încă o dată anul viitor, în afară de creşterea din ianuarie.

"Inechitățile nu se rezolvă decât cu impact bugetar. Nu cred că se gândește cineva sau poate când au scris PNRR s-au gândit să tăiem de la cei care au pensii mai mari, să dăm la cei cu pensii mai mici (...).

Coaliția a luat o decizie acum și dacă în viitor coaliția va lua și alte decizii, și mă bazez pe experiența acestui an 2022, atunci când avem o vorbă, când coaliția a decis, Executivul a executat", a replicat ministrul Muncii.

Întrebat, totuşi, dacă exclude ca pe lângă această majorare de 12,5% să mai fie o nouă majorare aplicată pensiilor, oficialul nu e negat nici de această dată

Cert este că în ianuarie 2023, pensiile românilor vor fi majorate cu 12,5%.

La fel ca în luna decembrie, la început de ianuarie vor fi două zile libere pentru bugetari, iar pensiile vor fi virate în conturi după 3 ianuarie 2023.

Întrebat dacă există riscul ca în luna ianuarie pensiile să fie plătite cu întârziere, aşa cum s-a mai întâmplat în anii precedenţi, ministrul Muncii Marius Budăi a precizat: "Nu mă feresc de cuvântul întârziere, dar nu este vorba despre o întârziere.

După cum bine ştiţi se închide anul bugetar pentru decembrie pe 3 – 4 ianuarie 2023, atunci sunt deschise conturile şi sunt făcute plăţile aferente", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

