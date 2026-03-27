Agenţia de rating JCR a revizuit perspectiva ratingului României la „stabilă”. Nazare: „Un mesaj de încredere pentru investitori”

Agenţia de rating japoneză Japan Credit Rating Agency (JCR) a reconfirmat, vineri, ratingul de ţară al României la BBB (valută) şi BBB+ (monedă locală) şi a îmbunătăţit perspectiva de la „negativă” la „stabilă”, a transmis Ministerul Finanţelor, potrivit Agerpres. Alexandru Nazare a salutat anunțul JCR, despre care a spus că reprezintă un „mesaj de încredere pentru investitorii japonezi”.



„Anunţul JCR este unul îmbucurător şi demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanţele publice şi pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de ţara noastră pe termen mediu.

Totodată, comunicatul agenţiei reprezintă şi un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condiţiile în care România, prin Ministerul Finanţelor, intenţionează să fie un emitent frecvent pe piaţa de obligaţiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiţionale", a declarat ministrul Alexandru Nazare.



În raport, JCR evidenţiază succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au aşezat deficitul pe o traiectorie descendentă. Deficitul guvernamental s-a redus de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025.



Pentru 2026, măsurile luate, care includ taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale şi îngheţarea beneficiilor sociale, sunt estimate să reducă deficitul la 6,2% din PIB. Deşi datoria publică a atins 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul scade, rămânând la un nivel relativ redus faţă de alte ţări cu rating similar.



Un element central al raportului JCR subliniază importanţa legăturii dintre finanţarea europeană şi reformele interne. Agenţia notează că, deşi creşterea economică a încetinit la 0,7% în 2025 din cauza inflaţiei şi a contracţiei consumului privat, se anticipează o revenire la 1% în 2026. Această dinamică va fi susţinută de o creştere a investiţiilor de capital finanţate prin Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF), care ajunge la maturitate în acest an, precum şi de o îmbunătăţire a exporturilor nete pe fondul scăderii importurilor.



„Pentru consolidarea fiscală pe termen mediu şi lung, JCR consideră că va fi esenţial ca Guvernul să menţină creşterea cheltuielilor nete, definită ca reper pentru managementul fiscal, în limitele nivelului recomandat de Consiliul UE în iulie 2025.

Agenţia monitorizează atent progresul constant în îndeplinirea numeroaselor jaloane legate de reformele structurale necesare pentru primirea subvenţiilor RRF. Acest parcurs este considerat vital pentru redresarea graduală a consumului privat şi revenirea creşterii economice spre pragul de 2% pe termen mediu, odată ce efectele măsurilor de ajustare fiscală vor fi absorbite complet de economie”, se arată în comunicat.



Raportul JCR confirmă, de asemenea, stabilitatea sistemului financiar românesc, conform MF. Sectorul bancar a păstrat o poziţie financiară robustă în pofida mediului macroeconomic volatil, oferind astfel o bază solidă pentru implementarea politicilor de consolidare şi pentru menţinerea încrederii investitorilor străini.