Nazare anunță că deficitul a scăzut la jumătate în primele 2 luni din 2026 față de anul trecut, iar ANAF a colectat mai mulți bani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că în primele luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut cu 14 miliarde de lei, iar ANAF a colectat mai multe venituri din TVA.

Nazare a declarat că deficitul în aceste luni este la jumătate față de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar economia a primit o infuzie de lichiditate.

„Execuţia bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluţie solidă a finanţelor publice. Ministerul Finanţelor a publicat ieri cifrele execuţiei bugetare pentru primele 2 luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale”, a spus ministrul Finanţelor pe Facebook.



Alexandru Nazare a atras atenția că statul a colectat mai bine veniturile din TVA, în condițiile în care țara noastră are cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Diferenţa dintre ce ar trebui să colecteze din TVA şi ce colectează efectiv este de 30%.



„Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susţinute în principal de colectarea TVA. În acelaşi timp, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, asigurând o infuzie importantă de lichiditate în economie şi sprijinind investiţiile mediului privat”, a precizat ministrul.



Potrivit ministrului Finanţelor, şi la capitolul cheltuieli datele indică o disciplină bugetară consolidată: cheltuielile totale au scăzut, atât în termeni nominali, cât şi ca pondere în PIB.



„Au fost menţinute priorităţile sociale şi investiţionale, în timp ce cheltuielile de personal şi cele cu bunuri şi servicii au fost optimizate. Investiţiile au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde lei alocaţi în primele 2 luni, în principal din fonduri europene şi prin PNRR, ceea ce reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare şi modernizare”, afirmă ministrul.



Nazare a mai spus că „România continuă anul cu echilibru şi cu o abordare responsabilă asupra finanţelor publice”.

După mai multe luni de tărăgănări și negocieri, România are și buget. Curtea Constituțională a respins, joi, sesizarea AUR privind bugetul pentru 2026, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea Bugetului a fost adoptată vineri, 20 martie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, după dezbateri-maraton.