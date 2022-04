Ratele la bănci se pot amâna cu 10 luni. Marcel Ciolacu: "Am discutat și cu băncile, s-a ajuns la un acord"

Recent, angajaţii români care au de suferit din cauza scumpirilor recente au ieşit în stradă în faţa Guvernului.

"S-a reușit să ținem inflația cu o singură cifră și sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reușit, împreună cu BNR, să ținem cursul valutar sub 5 lei. Este posibil să crească inflația la 2 cifre, dacă nu suntem eficienți guvernamental (...).

Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord.

Luni, se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate", a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, potrivit digi24.ro.

Şeful PSD a precizat că decizia detaliată va fi prezentată luni de liderii formațiunilor din coaliție.

"Important e că am ajuns la un consens, important e că am constatat cu toții necesitatea și, repet, cel mai important este că colaborăm și vorbim despre oportunitățile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic", afirmă Ciolacu.

În luna februarie, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, declara pentru Antena 3 că nu exclude o posibilă amânare a ratelor în cazul românilor care nu-şi mai permit plata lor.

Guvernul ia în discuție amânarea ratelor după potopul de scumpiri. Adrian Câciu: ”Trebuie sa intervii!”

Totul se întâmplă după ce Banca Naţională a României a crescut dobânda-cheie de la 2,5% la 3%, iar această majorare pune şi mai mare presiune pe indicele ROBOR la trei luni care creşte de la o zi la alta.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a urcat joi la 4,70%, de la 4,68%, valoare înregistrată miercuri, şi a atins astfel un nou record, potrivit datelor BNR.

Un asemenea nivel al ROBOR la trei luni nu a mai fost din 10 iunie 2013 (4,71%), cu precizarea că atunci indicele era în scădere.

La începutul lunii martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a început anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Ratele românilor vor creşte din nou, după ce BNR a majorat dobânda-cheie de la 2,5% la 3%. În aceste condiţii, ROBOR ar putea să ajungă la 6 procente, spre sfârşitul anului.

Acest lucru înseamnă ca rata unui credit ipotecar de 250.000 de lei, luat pe 30 de ani, va creşte cu 700 de lei.

Este a cincea majorare a dobânzii-cheie în doar şase luni, după ce BNR a ţinut în frâu mai bine de doi ani acest indicator. Primii afectaţi vor fi cei care au împrumuturi raportate la ROBOR.

Indicele interbancar IRCC a ajuns, joi, la 1,86% de la 1,17%, iar acest lucru înseamnă că ratele vor creşte, de mâine, 1 aprilie, cu 100 de lei, pentru cei care au credite luate începând din mai 2019. Excepţie fac cei care au credite cu dobânda fixă.

Majorarea indicelui, valabilă în perioada aprilie-iulie, vine după ce Banca Centrală a stabilit că Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a ajuns la 1,86% şi se anticipează că va ajunge la 2,5%.

Indicele interbancar IRCC este evaluat o dată la trei luni de Banca Centrală, după ce guvernul Dăncilă a aprobat o ordonanță de urgență care reglementează piața bancară și a venit cu această schimbare.

În timp ce Guvernul anunţă prin vocea Ministrului de Finanţe că nu ia în calcul amânarea ratelor, tot mai mulţi români au restanţe la plata creditelor.

Sunt deja aproape jumătate de milion de oameni în această situaţie. Specialiştii vorbesc despre o singură soluţie acum - refinanţarea creditelor.

Este o lovitură devastatoare pentru românii cu credite în lei calculate în funcţie de indicele ROBOR. Ratele se scumpesc de la o lună la alta.