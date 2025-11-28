ANAF îi confiscă averea lui Marian Vanghelie: Fiscul are de recuperat peste 13,7 milioane de lei și i-a pus sechestru pe case și mașini

6 minute de citit Publicat la 10:23 28 Noi 2025 Modificat la 10:36 28 Noi 2025

ANAF îl execută silit pe fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat astăzi declanșarea procedurii de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume totale ce depășește 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare, conform deciziei definitive pronunțate în dosarul penal nr. 25638/3/2015.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, executarea silită a fost demarată ca urmare a hotărârii rămase definitive prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București. Instanța a stabilit confiscarea a 13.731.050 lei, menținerea sechestrului asupra bunurilor imobile ale lui Vanghelie și recuperarea cheltuielilor judiciare.

Imobile din centrul Capitalei, puse sub sechestru

ANAF menține sechestrul instituit încă din 2015 asupra a două apartamente aparținând fostului edil, situate în Sectorul 2, pe Bulevardul Dacia:

Apartament nr. 2 – parter, 106,35 mp

Apartament nr. 4 – etaj 2, 106,35 mp

Ambele imobile se află în prezent în procedură de evaluare, un expert fiind deja desemnat prin achiziție publică.

Valorificarea acestora va începe imediat după finalizarea rapoartelor de evaluare.

Sechestru pe mașină, acțiuni și popriri pe conturi

Pe lângă imobile, ANAF a identificat și alte bunuri ale debitorului. Au fost instituite:

sechestru pe un autoturism Mercedes,

sechestru pe aproape 1000 de acțiuni deținute la mai multe societăți listate,

popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terți, inclusiv instituții financiare la care acesta deține acțiuni.

Autoritățile fiscale au precizat că, până în acest moment, „nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului”.

Acțiuni în desfășurare și pașii următori

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București a preluat documentele transmise de instanță și a solicitat clarificări și informații suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2. Totodată, a inițiat procedura de evaluare a imobilelor ce urmează a fi valorificate.

În etapa următoare, ANAF anunță că:

va valorifica bunurile imobile imediat după finalizarea evaluărilor,

va continua verificările pentru identificarea altor bunuri și venituri ce pot fi urmărite,

va urmări recuperarea integrală a creanței bugetare, conform Codului de Procedură Fiscală.

Acțiunea reprezintă una dintre cele mai ample proceduri de executare silită inițiate recent de ANAF în cazul unui fost demnitar.

Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 de milioane de euro. Faptele s-au prescris

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat, în luna martie a acestui an, de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor, potrivit Agerpres.

Potrivit deciziei instanţei, Vanghelie a fost achitat pentru abuz în serviciu şi spălare de bani, iar pentru infracţiunea de luare de mită, judecătorii au constatat că faptele s-au prescris, fiind aplicate în acest sens deciziile Curţii Constituţionale şi Instanţei supreme, care au avut ca afect închiderea a peste 10.000 de dosare penale.

"În baza art. 396 alin. 5 Cpp, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cpp, achită pe inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (52 de acte materiale săvârşite în perioada 2007-2012). În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cpp, raportat la art.16 alin.(1) lit.f) Cpp, art. 154 alin.(1) lit. b) Cpp şi art. 5 Cpp, cu referire la art.155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr.67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alineat 5 rap. la art. 16 lit. b) teza I cu aplicarea art. 4 Cod de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani", se arată în hotărârea instanţei, care este definitivă.

Procesul lui Vanghelie a durat aproape zece ani

Trimis în judecată în 2015 de către DNA sub acuzaţia că a primit mită în valoare de 30 milioane euro, procesul lui Vanghelie a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au perindat 10 judecători.

Vanghelie a beneficiat de decizia Curţii Constituţionale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar şi de hotărârile Instanţei supreme, care a stabilit mai întâi că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014, după care a dispus că, în cazul faptelor de corupţie, termenul de prescripţie curge nu de la data primirii mitei, ci de la data pretinderii acesteia.

De condamnări au scăpat şi ceilalţi inculpaţi din acest dosar, şi anume Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie, care primise la instanţa de fond 8 ani închisoare), omul de afaceri Marin Dumitru (4 ani închisoare cu executare) şi Sorin Ştefan Ciocan (3 ani cu suspendare).

Instanţa a respins acţiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5, însă judecătorii au dispus confiscarea specială a sumei de 13.731.094 lei de la Marian Vanghelie.

Trimis în judecată pentru nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani

În iulie 2015, Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.

Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al Sectorului 5 din Bucureşti, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi parţial de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la omul de afaceri Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un "comision" de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse şi primite de Vanghelie pentru atribuirea de către Primăria Sectorului 5 şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziţii publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar şi pentru a dispune efectuarea plăţii lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).

Concret, foloasele necuvenite, solicitate şi primite de Vanghelie de la Marin Dumitru, au constat în predarea de sume de bani lichizi; încheierea şi executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic, cu societăţi comerciale controlate de către Vanghelie ori în legătură cu care acesta avea un interes personal; cedarea părţilor sociale şi, implicit, a patrimoniului, unei societăţi comerciale către persoane indicate de Vanghelie; transferul dreptului de proprietate asupra a două vile către o persoană indicată de Vanghelie; achitarea cheltuielilor prilejuite de campaniile electorale; oferirea de bunuri de valoare (ceasuri); încheierea de contracte de sponsorizare cu Primăria Sectorului 5 Bucureşti, în vederea susţinerii financiare a organizării unor manifestări publice aducătoare de capital electoral pentru Vanghelie; achitarea de sume de bani unor persoane care au întocmit liste cu semnături pentru susţinerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare; suportarea costurilor unor lucrări de renovare la obiective indicate de Vanghelie; suportarea costurilor de renovare a unor magazine aparţinând unei societăţi comerciale controlate de Vanghelie; achitarea costurilor aferente unor petreceri private.

Cheltuirea „în mod nejustificat” a resurselor băneşti ale Primăriei Sector 5

Conform DNA, în vederea atribuirii acestor contracte şi pentru a facilita efectuarea plăţilor aferente acestora, Vanghelie fie nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, fie şi le-a îndeplinit în mod defectuos, vătămând drepturile patrimoniale ale Sectorului 5, prin cheltuirea „în mod nejustificat” a resurselor băneşti aflate la dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale.

Pentru ca societăţile comerciale controlate de către Marin Dumitru să dispună de resursele băneşti necesare asigurării foloaselor patrimoniale necuvenite solicitate de către Vanghelie, contractele de achiziţii publice au fost încheiate la preţuri mult superioare faţă de valoarea reală a serviciilor prestate.

În acest fel, costurile reale de execuţie a lucrărilor şi implicit valoarea efectivă a acestor lucrări au fost de cel mult 60% din valoarea contractelor.

Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 este de 295.207.000 de lei, susţineau procurorii.

Potrivit acestora, o parte considerabilă din sumele de bani şi din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operaţiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfăşurate de Marian Vanghelie, Mircea-Sorin Niculae, Laura Ciocan şi Sorin-Ştefan Ciocan, având rolul de a disimula produsele obiect al infracţiunilor.