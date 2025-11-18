ANAF nu mai anunță contribuabilii că sunt controlați: Românii se pot trezi cu conturile blocate odată cu decizia de impunere

Sediul central al ANAF. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

ANAF va bloca conturile datornicilor, fără să-i mai anunțe pe oameni că sunt controlați. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizare a procedurii. Când ANAF emite deja decizia de impunere, blochează conturile și sechestrează bunurile acolo unde se impune.

ANAF a accelerat în ultimele luni procedura de verificare documentară. Contribuabilii află că sunt controlați abia spre final, odată cu decizia de impunere. Noutatea este că, în același moment, ANAF blochează conturile și pune sechestru pe bunuri. De multe ori, totul se întâmplă în aceeași zi.

Procedura se derulează foarte repede. Conform specialiștilor, contribuabilul primește o singură solicitare de clarificări, apoi se găsește cu sume de plată și cu bunurile deja indisponibilizate.

Specialiștii spun că măsurile asigurătorii, precum poprirea și sechestrul, ar trebui folosite doar când există un risc real ca patrimoniul să fie ascuns sau vândut. În practică, au devenit obișnuite inclusiv situațiile în care firmele nu au în conturi sumele stabilite de Fisc. Termenul de plată este mai scurt de 30 de zile. După ce expiră acest termen, banii sunt blocați și transferați automat către ANAF.

Contestațiile nu pot fi judecate atât de repede, ceea ce face ca executarea să se producă înainte ca instanța să analizeze cazul. În ultimele două luni, măsurile asigurătorii au fost aplicate și amenzilor. Dacă pachetul doi fiscal va fi adoptat în forma actuală, amenzile mari vor fi însoțite automat de blocări de conturi și sechestre.