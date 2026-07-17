ANRE, ASF şi ANCOM vor beneficia de un indice anual de competitivitate la stabilirea salariilor

ANRE, ASF şi ANCOM vor beneficia de un indice anual de competitivitate la stabilirea salariilor (proiect). Sursa foto: Getty Images

Personalul din cadrul ANRE, ASF şi ANCOM va beneficia de un indice anual de competitivitate utilizat la determinarea salariului de bază, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), potrivit Agerpres.

"Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) încadrat pe funcţiile prevăzute în Anexa VII, capitolul II la prezenta lege beneficiază de un indice de competitivitate. Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază, prin înmulţire cu valoarea de referinţă şi cu coeficientul de salarizare corespunzător funcţiei.

Creşterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar, până la determinarea noului indice de competitivitate", se precizează în document, conform sursei citate.

Valoarea indicelui de competitivitate este minimum 1 şi nu poate fi mai mare de 2, s-a mai transmis în document.

"Indicele de competitivitate prevăzut se stabileşte anual, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, la propunerea Institutului Naţional de Statistică, care va fi comunicată celor două ministere până la data de 30 august a fiecărui an, pentru anul următor", se mai arată în document.

Propunerea Institutului Naţional de Statistică va fi fundamentată pe baza datelor privind salariul mediu brut în plată din domeniile în care îşi desfăşoară activitatea cele trei autorităţi, aferente primului semestru al anului în curs.

Reprezentanţii partidelor şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, au discutat vineri, la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuţia a fost coordonată de consilierul prezidenţial Radu Burnete, a informat Administraţia Prezidenţială.

Proiectul poate ajunge la o valoare maximală de 7,3% din PIB şi o masă salarială de 12,1 miliarde de lei, a anunţat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Dragoş Pîslaru.