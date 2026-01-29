Anunț privind salariile cadrelor medicale. Rogobete: „Nu susţin reducerea cu 10%, dar susţin plata pe performanţă”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă susţine plata pe performanţă, corelată cu „munca reală”, rezultatele şi responsabilitatea profesională, potrivit Agerpres.

Ministrul s-a întâlnit joi cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, Federaţiei Sanitas, Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi ai Colegiului Medicilor din România (CMR), discuţia fiind concentrată pe organizarea muncii în spitale, plata gărzilor şi normarea personalului medical.

„În acelaşi cadru, am clarificat informaţiile apărute în spaţiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. Am spus şi menţin ferm: nu susţin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susţinem clar plata pe performanţă, corelată cu munca reală, rezultatele şi responsabilitatea profesională”, a scris Rogobete, pe Facebook.

Structura de personal trebuie să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”

Potrivit acestuia, în cadrul discuţiilor s-a convenit elaborarea unui nou normativ de personal.

„Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcţie de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor şi tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”, a explicat Alexandru Rogobete.

El a precizat că se lucrează la o reaşezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă, cu mecanisme de plată diferenţiate, în funcţie de nivelul de responsabilitate şi de activitatea efectiv prestată.

„Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren şi să elimine situaţiile în care munca şi răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate şi efort”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Rogobete a informat că va continua dialogul cu partenerii sociali şi profesionali în cadrul unui grup de lucru, pentru a transforma aceste direcţii în măsuri concrete, cu impact „real” asupra organizării activităţii medicale şi asupra calităţii serviciilor pentru pacienţi.