Aurul a dominat tranzacțiile românilor în 2025, cu creșteri de aproape 400%. Investițiile în semiconductori și AI au accelerat

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Investitorii români s-au orientat masiv în 2025 către instrumentele financiare bazate pe aur. Această activitate a fost de patru ori mai mare faţă de anul precedent, devansând tranzacţiile cu CFD-uri bazate pe indici bursieri şi valute, potrivit unei analize XTB, citată de Agerpres.

Numărul tranzacțiilor românilor în aur aproape s-a înmulțit de patru ori în 2025, ajungând la aproape un milion de operațiuni.

Luna octombrie 2025, când aurul a început să atingă vârfuri istorice, a fost cea mai activă. Experții precizează că investitorii se orientează către aceste instrumente pentru că sunt percepute ca fiind o protecție în perioade de creștere a inflației:

"Creşterea importantă a tranzacţiilor cu instrumente financiare bazate pe aur prin XTB arată o orientare a investitorilor români către instrumente percepute ca protecţie, într-o perioadă în care ne confruntăm cu inflaţie ridicată şi incertitudine geopolitică. Observăm, aşadar, un comportament mai matur al clienţilor. Aceştia combină prudenţa cu expuneri selectate atent către pieţe şi instrumente pe care le consideră mai stabile", afirmă directorul general al XTB România, Irina Cristescu.

Aceeaşi tendinţă de creştere a fost înregistrată şi în cazul instrumentelor bazate pe indici bursieri care urmăresc evoluţia celor mai mari companii din economiile dezvoltate. De exemplu, CFD-ul bazat pe US30, indicele care reflectă performanţa a 30 de companii de top din Statele Unite, a avut cu 216% mai multe tranzacţii faţă de anul precedent. La rândul său, CFD-ul bazat pe DE40, indicele principal al bursei germane, a înregistrat, de asemenea, o creştere cu 78% a tranzacţiilor în 2025.

În acelaşi timp, anul trecut, interesul clienţilor români a crescut şi pentru valută: CFD-ul bazat pe perechea EUR/USD a avut cu peste 70% mai multe tranzacţii.

Investițiile în companii AI și semiconductori

Dacă în anii anteriori, atenţia clienţilor XTB era concentrată pe sectorul auto electric, în 2025 interesul s-a mutat către companiile din zona de semiconductori şi inteligenţă artificială.

AMD a devenit cea mai căutată companie de clienţii români ai XTB, urcând pe primul loc, de pe locul 5 în 2024. De asemenea, NVIDIA s-a clasat pe locul 2 anul acesta.

La polul opus, Tesla, liderul anilor anteriori, a coborât în clasament (pe locul 4), ceea ce ilustrează o reorientare a investitorilor de la sectorul auto electric către infrastructura tehnologică din spatele AI.

"Această schimbare ne arată că investitorii români nu mai sunt interesaţi doar de branduri cunoscute, ci încearcă să se poziţioneze pe segmente percepute ca având un rol-cheie în transformarea economică globală. Companiile care furnizează infrastructura tehnologică necesară dezvoltării AI sunt percepute tot mai mult ca piloni de creştere pe termen mediu şi lung", adaugă Irina Cristescu.

Aurul a crescut cu 70% în ultimul an, chiar și după scăderea de 12% de vinerea trecută. Între timp, argintul este încă în creștere cu 160% în ultimele 12 luni, în ciuda recentei prăbușiri de 30%.

Potrivit analizei realizată de Magnor, evoluţia preţului a fost determinată de factori structurali globali, precum achiziţiile susţinute ale băncilor centrale, deprecierea dolarului american şi creşterea cererii investiţionale din partea fondurilor şi a investitorilor individuali.