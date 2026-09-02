Ce trebuie să faci dacă, din greşeală, ai alimentat la pompă cu benzină, în loc de motorină. Sfatul şoferilor cu experienţă

3 minute de citit Publicat la 21:13 02 Sep 2026 Modificat la 21:13 02 Sep 2026

Ce trebuie să faci dacă, din greşeală, ai alimentat la pompă cu benzină, în loc de motorină. Foto: Getty Images

I se poate întâmpla oricui. Oprești la benzinărie, poate puțin obosit după o zi lungă, și, cât ai clipi, se întâmplă. Ai alimentat cu benzină un motor diesel. Nu intra în panică. Există soluţii prin care să nu compromiţi motorul total, notează Moeve.es.

Motoarele diesel și cele pe benzină funcționează diferit, iar fiecare necesită un combustibil cu proprietăți specifice. În motoarele diesel moderne care utilizează sisteme de injecție de înaltă presiune, precum Common Rail, lipsa lubrifierii poate cauza deteriorări grave injectoarelor, pompei de înaltă presiune și altor componente sensibile.

Aceste sisteme sunt proiectate să funcționeze în baza vâscozității și a proprietăților de lubrifiere ale motorinei, iar benzina poate perturba acest echilibru, ducând la uzură prematură și la defecțiuni costisitoare.

Cum să-ți dai seama dacă ai pus benzină într-un motor diesel

Detectarea rapidă a erorii este esențială pentru a minimiza daunele. Fii atent la următoarele semne de avertizare:

Mirosul: Benzina are un miros distinct față de cel al motorinei. Dacă observi un miros neobișnuit în timp ce alimentezi, fii vigilent.

Benzina are un miros distinct față de cel al motorinei. Dacă observi un miros neobișnuit în timp ce alimentezi, fii vigilent. Culoarea : Deși nu este întotdeauna ușor de observat, benzina are o culoare mai deschisă decât motorina.

: Deși nu este întotdeauna ușor de observat, benzina are o culoare mai deschisă decât motorina. Pistolul de alimentare : Aceasta este, probabil, cea mai simplă și rapidă metodă de a ști ce alimentezi sau ce ai alimentat deja. Acorda o atenție sporită culorii pistolului și etichetei de pe pompă. Mai bine previi decât să repari. Pistolul negru e pentru motorină, iar cel verde pentru benzină.

: Aceasta este, probabil, cea mai simplă și rapidă metodă de a ști ce alimentezi sau ce ai alimentat deja. Acorda o atenție sporită culorii pistolului și etichetei de pe pompă. Mai bine previi decât să repari. Pistolul negru e pentru motorină, iar cel verde pentru benzină. Capătul pistolului : Dimensiunile capătului pistolului variază în funcție de tipul de combustibil. Capetele pistoalelor pentru benzină au un diametru mai mic decât cele pentru motorină. De aceea, este mai frecventă situația în care se alimentează din greșeală cu benzină un vehicul diesel decât invers: pistolul pompei de motorină este mai lat și nu intră în rezervorul unei mașini pe benzină.

: Dimensiunile capătului pistolului variază în funcție de tipul de combustibil. Capetele pistoalelor pentru benzină au un diametru mai mic decât cele pentru motorină. De aceea, este mai frecventă situația în care se alimentează din greșeală cu benzină un vehicul diesel decât invers: pistolul pompei de motorină este mai lat și nu intră în rezervorul unei mașini pe benzină. Comportamentul maşinii: Dacă ai pornit motorul și ai parcurs chiar și o distanță scurtă, vei observa zgomote ciudate, smucituri și o pierdere a puterii. În cazuri mai grave, motorul se poate opri complet.

Ce să faci după ce ai pus benzină în loc de motorină

Dacă observi greșeala înainte de a porni motorul, felicitări. Ai evitat daune mai grave. Apoi, urmează acești pași:

Nu porniți motorul: nu învârtiţi nici măcar cheia în contact.

Anunțați angajatul stației de alimentare: acesta vă va ajuta să gestionați situația în siguranță.

Contactați compania de asigurări: majoritatea polițelor de asigurare acoperă acest tip de incident și oferă asistență.

Solicitați tractarea: dispuneți transportarea vehiculului la un service specializat.

Ce să faci dacă ai pornit motorul

Dacă îți dai seama de greșeală după ce ai pornit motorul, situația devine mai complicată, dar există totuși soluții:

Oprește maşina: Găsește un loc sigur unde să tragi pe dreapta cât mai curând posibil.

Nu încerca să continui deplasarea: Cu cât conduci mai mult, cu atât daunele vor fi mai grave.

Sună la serviciul de asistență rutieră: Aceștia te vor ghida cu privire la pașii următori și vor organiza tractarea vehiculului.

Procedura de golire a rezervorului și de curățare a sistemului de alimentare

La service-ul auto, se vor urma acești pași:

Golirea rezervorului: Se va evacua tot combustibilul contaminat din rezervor.

Curățarea sistemului de alimentare: Întregul sistem va fi spălat temeinic, inclusiv conductele, filtrele și pompa de injecție.

Înlocuirea filtrului de combustibil: Schimbarea filtrului este esențială pentru a garanta eliminarea oricăror urme de benzină.

Inspectarea și curățarea injectoarelor: În anumite cazuri, va fi necesară inspectarea și curățarea injectoarelor pentru a elimina eventualele reziduuri de benzină.

Alimentarea cu motorină: Rezervorul va fi umplut cu motorină de calitate, precum sortimentul nostru Moeve MAX, care conține aditivi pentru protejarea și curățarea motorului.

Cât te poate costa greșeala de a alimenta cu benzină un motor diesel?

Costurile reparațiilor depind de cantitatea de benzină introdusă și de faptul dacă ai condus sau nu vehiculul. Iată o estimare a cheltuielilor: