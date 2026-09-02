Dacia lansează motorul tribrid, cu trei surse de energie: electrică, benzină și GPL. Pe ce modele va fi disponibil

1 minut de citit Publicat la 19:43 02 Sep 2026 Modificat la 19:43 02 Sep 2026

Dacia lansează motorul tribrid. Foto: Hepta

Dacia a anunţat că lansează o tehnologie inovatoare, şi anume motorizarea tribrid, care combină trei surse de energie: electrică, benzină și GPL, toate cuplate la o transmisie capabilă să funcționeze atât în mod 4x2, cât și 4x4. Dacia Duster şi Dacia Bigster vor fi dotate şi cu motor tribrid.

Compania mai precizează că noua motorizare dezvoltă 150 CP și oferă o autonomie de până la 1.500 km prin combinarea unui rezervor plin de benzină cu un rezervor plin de GPL. Dacia susţine că motorul tribrid de pe Duster şi Bigster are patru avantaje:

reduci costurile de carburant cu până la 40%

autonomie de 1.500 km

reduce impactul asupra mediului, cu până la 10% mai puțin CO₂ în modul 4x4

o conducere lină și dinamică datorită transmisiei automate

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Motorul electric

Compania Dacia transmite că motorul electric funcționează în principal:

în modul 4x4, conform modului de condus selectat;

în ambuteiaje;

în oraș.

Motorul pe GPL

Motorul poate fi pornit la cerere, prin intermediul unui buton dedicat, sau pornește automat atunci când vehiculul funcționează pe GPL:

când nu mai este posibilă rularea electrică;

dacă rezervorul de benzină este gol.

Motorul pe benzină

Motorul pe benzină este esențial pentru funcționarea sistemului, deoarece permite utilizarea atât a benzinei, cât și a GPL-ului.

Printre principalele avantaje ale motorului pe benzină se numără:

performanțe constante pe autostradă, la urcarea pantelor sau atunci când vehiculul este încărcat;

funcționarea independentă de baterie;

antrenarea roților din față.

Motorul pe benzină reprezintă principala sursă de putere și contribuie la autonomia extinsă și versatilitatea sistemului de propulsie tribrid.