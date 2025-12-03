Cu ce mașini se laudă chinezii: La Guangzhou Auto Show 2025 au fost expuse peste o mie de vehicule și 93 de premiere mondiale

2 minute de citit Publicat la 23:30 03 Dec 2025 Modificat la 23:33 03 Dec 2025

Mașină expusă la Salonul Auto Guangzhou 2025. Sursa foto: Hepta

Guangzhou Auto Show 2025 a adus în centrul atenției nu mai puțin de 93 de modele noi de mașini, care și-au făcut debutul oficial în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente auto din Asia.

Salonul, ajuns la cea de-a 23-a ediție, are loc la Canton Fair Complex, și s-a deschis pe 21 noiembrie.

Cele mai noi modele de mașini prezentate la Guangzhou 2025, în galeria foto de mai jos:

› Vezi galeria foto ‹

Un total de 1.085 vehicule expuse, cu accent pe mașinile electrice

Ediția din acest an a reunit 1.085 de vehicule expuse, dintre care 629 sunt modele electrice sau hibride (NEV) – adică 58% din total. Proporția confirmă direcția puternică a industriei auto din China și a pieței globale, unde electrificarea domină lansările și investițiile constructorilor, potrivit CNEVPost.

Prin comparație, la ediția precedentă, desfășurată între 15 și 24 noiembrie 2024, au fost expuse 1.171 de vehicule, dintre care doar 43,7% erau NEV. În 2024, mașinile electrice apăreau aproape pe fiecare stand – un trend care anul acesta se consolidează cu și mai multă forță.

Și marii producători internaționali și-au adus noutățile

Pe suprafețele expoziționale și-au făcut apariția standuri ample ale marilor mărci internaționale, precum:

BMW

Mercedes-Benz

Audi

Volkswagen

Ford

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

Kia

Fiecare dintre acești producători au prezentat vehicule noi sau actualizări ale modelelor consacrate, multe dintre ele integrate în strategii agresive de electrificare.

Producătorii auto chinezi, vedetele evenimentului

Așa cum era de așteptat, giganții locali au dominat scena. Branduri precum Nio, Xpeng, Xiaomi EV și Li Auto s-au aliniat cu premiere și concept cars care pun accent pe autonomie extinsă, tehnologie avansată și integrare software.

Alături de ei, companii-cheie din ecosistemul electric – precum CATL, cel mai mare producător de baterii din lume, și Huawei, tot mai activă în industria auto – au completat peisajul unui show profund orientat spre viitor.

China, la cel mai ridicat nivel de vânzări de vehicule electrice din istorie

Salonul a avut loc într-un moment în care piața chineză de NEV depășește noi recorduri. În octombrie, vânzările de vehicule electrificate au ajuns la 1.715.000 de unități, depășind recordul din septembrie.

Tot în octombrie, rata de penetrare a NEV a atins 51,6%, marcând prima lună în care acest segment trece de jumătate din totalul vânzărilor – un punct de cotitură pentru cea mai mare piață auto din lume.

Ediția 2025 a Salonului Auto de la Guangzhou, desfășurată pe parcursul a 10 zile, a atras 855.000 de vizitatori.

A 24-a ediție a Guangzhou International Automobile Exhibition va continua să aibă loc la Canton Fair Complex, în perioada 27 noiembrie – 6 decembrie 2026.

Lansat în 2003, Guangzhou Auto Show se desfășoară anual, spre deosebire de marile saloane din Shanghai și Beijing, care sunt bienale. Evenimentul a devenit un barometru esențial pentru industria auto chineză, reflectând nu doar lansările de modele, ci și ritmul electrificării, tendințele tehnologice și strategiile constructorilor globali.