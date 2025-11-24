Cum arată cea mai scumpă mașină nouă din lume licitată vreodată: Tocmai s-a vândut cu peste 20 de milioane de dolari

3 minute de citit Publicat la 23:44 24 Noi 2025 Modificat la 23:44 24 Noi 2025

Gordon Murray S1 LM a devenit cea mai scumpă mașină nouă licitată vreodată. Sursa foto: Profimedia Images

Gordon Murray S1 LM s-a vândut pentru 20,6 milioane de dolari, devenind cea mai scumpă mașină nouă licitată vreodată. Inspirat de McLaren F1 GTR, acest supercar ultra-rar a atras oferte aprige în weekendul Marelui Premiu de la Las Vegas, potrivit Autoblog.

Contribuția lui Gordon Murray la lumea motorsportului și a supermașinilor este aproape fără egal pentru un individ sau o companie.

Cariera sa a început ca inginer și designer de monoposturi de Formula 1 la sfârșitul anilor ’60 pentru Brabham (unde mașinile sale au câștigat mai multe campionate), iar ulterior a continuat la McLaren, unde designurile sale au dominat sportul obținând numeroase titluri la constructori și piloți. În cele din urmă, s-a orientat către mașini de stradă, unde a dat naștere uneia dintre cele mai râvnite mașini construite vreodată: McLaren F1.

Mai recent, Murray s-a concentrat pe propriile sale modele, păstrându-și filosofia „centrată pe șofer”. Modelele sale continuă să cucerească puriștii automobilismului, iar una dintre aceste creații tocmai a stabilit un record la licitație.

› Vezi galeria foto ‹

Gordon Murray S1 LM Șasiu 1

În urmă cu doar câteva săptămâni, a fost anunțat că foarte specialul Gordon Murray S1 LM Șasiu 1 urma să fie scos la licitație în timpul weekendului Marelui Premiu de la Las Vegas. S1 LM a fost conceput ca un omagiu adus de Murray modelului McLaren F1 GTR, câștigător în 1995. În total vor fi construite cinci exemplare, toate fiind deja achiziționate de persoana care a comandat inițial mașina.

Folosind ca bază supercarul existent (și excepțional) Gordon Murray T.50, S1 LM dispune de modificări unice pentru a reproduce silueta unui McLaren F1 GTR. Motorul a fost înlocuit cu un V12 aspirat natural de 4,3 litri, capabil să urce până la 12.000 rpm. Cu internale mai ușoare și un raport de compresie mai mare, motorul Cosworth dezvoltă 690 CP.

Alte elemente includ un sistem de evacuare din Inconel realizat la comandă, învelit în protecție termică din aur de 18 karate, layout-ul patentat cu trei locuri (șoferul în mijloc) și o transmisie manuală.

„Cea specială”

Cu un nume precum „Special One” (S1), licitația mașinii și-a făcut pe deplin datoria. A sosit într-un mod dramatic, transportată cu elicopterul — o intrare teatrală pe măsura atmosferei din Las Vegas.

Conform comunicatului de presă al Gordon Murray Special Vehicles:

„Licitația în sine a înregistrat o luptă intensă între colecționarii prezenți la gală și ofertanții din întreaga lume, culminând cu un preț record, care va rezona în lumea luxului și a automobilismului.”

Oferta câștigătoare a fost impresionantă: 20,6 milioane de dolari, un preț record pentru o mașină nouă vândută la licitație (exceptând cele pentru acte caritabile).

Mașina vine la pachet cu o serie de experiențe incluse în preț

Jucătorul extrem de bogat nu a câștigat doar dreptul de proprietate asupra acestui model rar, ci și o serie de experiențe pecare le trăiești „o dată în viață”:

Sesiuni personale de configurare alături de profesorul Gordon Murray CBE, definind fiecare detaliu al propriului S1 LM personalizat

Teste de dezvoltare alături de cvadruplul campion IndyCar și triplul câștigător Indy 500, Dario Franchitti, oferind feedback pentru optimizarea performanței

Acces exclusiv la echipa GMSV, inclusiv participarea la etapa finală de dezvoltare a vehiculului

Oportunitatea de a contribui la arta și ingineria din spatele acestei mașini speciale

Experiența clientului este completată de un volum unic de 500 de pagini, ce documentează creația modelului S1 LM, incluzând schițe originale și notițe din propriul caiet de design al lui Gordon Murray.