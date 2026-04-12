Gigantul auto chinez Chery caută fabrici în Europa pentru extinderea rapidă a producției

Producătorul chinez Chery vrea să îşi majoreze producţia în Europa prin intermediul parteneriatelor cu alţi producători auto, ceea ce îi va permite să utilizeze fabricile existente, au declarat o serie de directori de la constructorul auto chinez la un eveniment organizat recent la Paris, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

"Compania caută alte capacităţi de producţie în Europa", a declarat Lionel French Keogh, director comercial pentru Franţa la Chery Automobile, cu ocazia lansării mărcilor Omoda şi Jaecoo în Franţa, eveniment care a avut loc vineri seară.

La rândul său, preşedintele Chery, Yin Tongyue, le-a spus jurnaliştilor că firma preferă să utilizeze capacitatea de producţie existentă în loc să investească masiv într-o nouă fabrică de asamblare. "Aceste procese necesită timp şi efort, dar în principal stabilirea parteneriatelor locale potrivite. Sper cu vom avea noutăţi în lunile următoare", a spus Yin. Preşedintele Chery a refuzat să comenteze cu ce producători auto poartă discuţii sau câte ţări are în vedere. Dar a spus că Franţa se află pe lista potenţialelor locaţii.

Producătorii auto chinezi ăși cresc producția în Europa

La fel ca rivalul chinez BYD, Chery a înregistrat o creştere rapidă de la lansarea vânzărilor în Europa în 2023. Anul trecut, vânzările sale europene au crescut de aproape şase ori, ajungând la 120.147 de vehicule, de la 17.035 unităţi în 2024, conform datelor firmei de consultanţă Dataforce.

Mai multe mărci chinezeşti au intrat deja pe piaţa din Europa, iar altele se gândesc să înceapă vânzările pe continent.

Chery, cel mai mare exportator de automobile din China, a investit deja printr-un joint venture cu Ebro într-o fostă fabrică de asamblare Nissan din Barcelona. Producătorul auto îşi propune să atingă o producţie de 200.000 de unităţi anual în acea fabrică până în 2029. Dar această producţie nu va fi suficientă pentru a satisface cererea de maşini Chery, şi nici pentru a se adapta la tarifele Uniunii Europene pentru vehiculele electrice chinezeşti sau pentru a îndeplini cerinţele europene privind conţinutul local în maşini.

Franţa este una dintre ultimele pieţe auto europene majore unde Chery lansează mărcile Jaecoo şi Omoda. Compania va lansa şi un model Chery şi ar putea lansa şi un mic SUV electric în Franţa până la sfârşitul anului, au precizat directorii companiei.

Anul trecut, vânzările globale ale Chery au crescut cu aproape 7%, ajungând la 2,8 milioane de vehicule. Pieţele din afara Chinei au reprezentat peste 47% din vânzări.

Amintim că BYD și-a pierdut coroana de producător auto cu cele mai mari vânzări din China, titlu pe care îl revendicase anterior de la Volkswagen. Geely, compania care este și acționar important la Mercedes, a preluat prima poziție pe piața chineză.