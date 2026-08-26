Hyundai pregătește cea mai mare lansare de produse din istoria sa. Peste 100 de modele noi sau modernizate până în 2030

Hyundai a mai informat că îşi va creşte capacitarea globală de producţie cu 1,27 milioane de unităţi până în 2030 / sursă foto: Getty Images

Constructorul auto sud-coreean Hyundai Motor a anunţat miercuri că va lansa sau moderniza peste 100 de modele de vehicule la nivel global până în 2030 şi îşi va extinde gama de modele hibride din SUA, obiectivul fiind îmbunătăţirea marjei de profit operaţional la peste 9%, transmite Reuters, citată de Agerpres.



În cadrul a ceea ce a descris drept cea mai mare lansare de produs din istorie, Hyundai şi-a exprimat intenţia de a introduce 58 de modele în America de Nord până în 2030, încercând să câştige cotă de piaţă pe segmentele de vehicule unde are o prezenţă limitată şi să respingă concurenţa în creştere.



Este o „ofensivă de produs în fiecare regiune", a precizat Hyundai, într-un comunicat transmis cu ocazia unei reuniuni cu investitorii, adăugând că vizează şi „spaţiile albe" unde în prezent marca sa este subreprezentată.



„Aceste segmente reprezintă aproximativ 29% din totalul vânzărilor de automobile, ceea ce evidenţiază oportunităţi semnificative de creştere", a apreciat producătorul sud-coreean.



Hyundai a mai informat că îşi va creşte capacitarea globală de producţie cu 1,27 milioane de unităţi până în 2030, inclusiv cu 500.000 de unităţi în America de Nord, 320.000 în India şi 200.000 în Coreea de Sud.



„Fundamentalele noastre nu au fost niciodată mai puternice", a declarat directorul general Jose Munoz, menţionând poziţia globală a Hyundai Motor Group.



Hyundai Motor, împreună cu firma afiliată Kia, este al treilea cel mai mare producător auto din lume după vânzări.



Tot miercuri, Hyundai şi-a prezentat planurile de extindere a afacerilor sale, inclusiv în domeniile roboticii, conducere autonomă şi robotaxi.



Grupul sud-coreean a declarat că livrările de vehicule IONIQ 5 către Waymo, compania aparţinând Alphabet, pentru a fi utilizate ca robotaxi, vor începe în al patrulea trimestru al anului 2026.



De asemenea, firma mixtă Hyundai Motional urmează să lanseze servicii comerciale fără şofer la sfârşitul acestui an, iniţial în Las Vegas.



Producătorul auto a mai informat că va începe producţia de roboţi în SUA în 2028, vizând o capacitate anuală de 30.000 de unităţi. Hyundai intenţionează să implementeze robotul umanoid Atlas de la Boston Dynamics la fabrica sa din Georgia începând cu 2028.



Totodată, Hyundai şi-a reafirmat obiectivul de a vinde 5,55 milioane de vehicule la nivel global în 2030, echivalentul unei cote de piaţă de 6%, şi a declarat că vehiculele electrificate vor reprezenta 60% din vânzări până atunci, comparativ cu 23% în 2025.