Lecții de siguranță rutieră cu Titi Aur, la Smart Urban Mobility

Ziua de astăzi a fost dedicată educației, responsabilității și siguranței rutiere. Foto: Antena 3 CNN

La Romexpo are loc, până la sfârșitul săptămânii, Smart Urban Mobility, un eveniment dedicat celor mai inovatoare soluții și tehnologii din domeniul transportului urban. Aici pot fi văzute standuri ale principalilor producători auto, dar și prezentări ale celor mai noi soluții de mobilitate inteligentă.

Ziua de astăzi a fost dedicată educației, responsabilității și siguranței rutiere, iar sute de elevi au învățat cum să devină pietoni și viitori șoferi responsabili. Evenimentul este organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.

Invitat special la eveniment, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a venit cu sfaturi prețioase pentru toți participanții la trafic — pietoni, bicicliști, trotinetiști și tineri șoferi, însă în special pentru copiii prezenți.

„Când circulăm pe marginea drumului, atunci când nu avem trotuar, circulăm pe partea stângă. Toată lumea știe asta? Ești tentat să spui că, dacă bicicleta, trotineta, mașina circulă pe dreapta, să merg și eu, ca pieton, tot pe dreapta. Ei bine, nu. Eu, ca pieton, mă mut pe partea stângă a drumului, pentru a avea mașinile care vin spre mine, din față. Dacă unul vine mai aproape de mine, să mă pot feri.

Deci, când circulăm pe un drum fără trotuare, mergem pe partea stângă. Când avem trotuare, circulăm pe trotuar, bineînțeles. Atunci nu mai contează partea”, a explicat Titi Aur.

Expertul a vorbit și despre siguranța pe două roți, subliniind importanța respectării regulilor de circulație și a semnalizării corecte.

„Siguranța pe două roți — ce trebuie să știm? În primul rând, să înțelegem și să respectăm semafoarele, toate regulile de circulație și toate tehnicile de semnalizare. Avem cele trei feluri de indicatoare speciale pentru biciclete”, a adăugat Titi Aur.

Potrivit acestuia, pentru bicicliști, există trei semne principale pe care este important să le recunoaștem și să le respectăm:

Semnul rotund, alb cu contur roșu și o bicicletă în mijloc – înseamnă acces interzis bicicletelor. Pe acel drum sau sector de drum, circulația cu bicicleta nu este permisă.

Semnul rotund albastru cu o bicicletă albă – indică pistă sau bandă destinată exclusiv bicicliștilor. Acolo au prioritate bicicliștii, iar alte vehicule nu au voie să circule.

Semnul triunghiular alb cu o bicicletă desenată – este un indicator care avertizează șoferii că în zonă pot fi bicicliști (de exemplu, o trecere de biciclete sau o zonă frecventată de ei).

Prin aceste exemple, participanții la Smart Urban Mobility au învățat că educația rutieră începe cu atenția și respectul față de reguli, fie că ești pieton, șofer sau biciclist.