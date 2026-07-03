„Luna iulie are şanse mari să aducă o reducere a preţurilor carburanţilor în România”: AEI estimează cât vor costa benzină și motorina

Un bărbat își alimentează mașina cu combustibil la o benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Luna iulie ar putea aduce o reducere treptată a preţurilor carburanţilor în România, când benzina standard ar coborî în intervalul 7,90-8,20 lei/litru, iar motorina între 8,40 şi 8,80 lei/litru, în absenţa unor noi tensiuni geopolitice sau a unor modificări fiscale, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

„Luna iulie are şanse mari să aducă o reducere treptată a preţurilor carburanţilor în România.

Estimarea AEI este că benzina standard ar putea coborî în intervalul 7,90-8,20 lei/litru, iar motorina între 8,40 şi 8,80 lei/litru până la sfârşitul lunii, în absenţa unor noi tensiuni geopolitice sau a unor modificări fiscale. Totuşi, această perioadă favorabilă ar putea fi una de scurtă durată”, se arată într-un comunicat al asociaţiei transmis vineri Agerpres.

„Piaţa petrolului pare să fi transmis deja primul semnal”

Potrivit sursei, piaţa petrolului indică o tendinţă clară în acest sens.

„Piaţa petrolului pare să fi transmis deja primul semnal, presiunea asupra preţurilor se mută în jos. Detensionarea relaţiilor dintre Statele Unite şi Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor din Orientul Mijlociu, iar acest lucru s-a reflectat rapid în cotaţiile internaţionale.

În acelaşi timp, pe piaţă continuă să ajungă volume importante de ţiţei provenite din rezervele strategice, eliberate în perioada tensiunilor geopolitice. Aceste cantităţi suplimentare, care vor continua să alimenteze piaţa încă aproximativ o lună, menţin oferta peste nivelul cererii şi exercită o presiune suplimentară asupra preţului petrolului”, spune Chisăliţă.

„Concurenţa dintre distribuitori ar trebui să înceapă să se reflecte şi în preţurile afişate la pompă”

El a adăugat că după revenirea cotaţiei Brent în jurul pragului de 70 de dolari pe baril, există premise ca aceasta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat în 2025.

„Pentru consumatori, această evoluţie ridică o întrebare firească: dacă petrolul are astăzi un preţ apropiat de cel din februarie 2026, de ce carburanţii sunt încă mai scumpi la pompă? Răspunsul este unul economic. Majorările de taxe, stocurile achiziţionate la preţurile ridicate din perioada conflictului şi politica comercială a distribuitorilor au întârziat transmiterea scăderii cotaţiilor internaţionale către consumatorul final. Totuşi, aceste efecte sunt temporare. Pe măsură ce stocurile vechi vor fi înlocuite cu produse rafinate din ţiţei cumpărat la preţuri mai mici, concurenţa dintre distribuitori ar trebui să înceapă să se reflecte şi în preţurile afişate la pompă”, susţine specialistul în energie.

Carburanții s-ar putea scumpii din nou, spre finalul verii

Acesta estimează că în aproximativ o lună este de aşteptat ca eliberarea petrolului din rezervele strategice să se încheie. Următoarea etapă va fi refacerea acestor stocuri, ceea ce înseamnă că statele vor reveni în piaţă ca importanţi cumpărători de ţiţei. Practic, spune Chisăliţă, sursa suplimentară de ofertă va dispărea exact în momentul în care cererea ar putea începe să crească.

„Dacă această evoluţie va coincide cu o producţie insuficient majorată din partea OPEC+ şi cu menţinerea unui consum mondial ridicat, echilibrul pieţei se poate schimba din nou. În acest scenariu, cotaţia Brent ar putea reveni în intervalul 75-80 de dolari pe baril, cu efecte directe asupra costului carburanţilor”, menţionează preşedintele AEI.

Prin urmare, ieftinirea estimată pentru luna iulie nu trebuie privită ca începutul unui trend descendent de durată, ci mai degrabă ca o oportunitate creată de un context internaţional favorabil. Din august şi, mai ales, în toamnă, există premise ca presiunea asupra preţurilor să reapară, inclusiv pe piaţa din România, avertizează specialistul.