Mașinile electrice de lux nu se vând, producătorii nu au putut să-i convingă să cumpere nici măcar pe cei mai bogați. FOTO Getty Images

Când Porsche AG se pregătea pentru listarea la bursă, în urmă cu trei ani, directorul său financiar promitea investitorilor că modelele electrice ale companiei vor depăși rapid, ca profitabilitate, versiunile pe benzină. Astăzi, în contextul cererii în scădere pentru Taycan și al creșterii costurilor de producție, producătorul german a renunțat la planurile pentru un SUV electric de lux, a amânat lansarea altor modele electrice și a anunțat că va adăuga mai multe modele hibride și cu motoare termice în gamă pentru a-și consolida oferta, scrie Bloomberg.

Dificultățile Porsche reflectă o tendință îngrijorătoare pentru întreaga industrie auto: producătorii din întreaga lume nu reușesc să-i convingă nici măcar pe cei mai bogați clienți să renunțe la mașinile cu motoare pe benzină în favoarea celor electrice, în ciuda investițiilor de miliarde de dolari în dezvoltarea acestora.

Mercedes-Benz se confruntă cu vânzări slabe pentru modelul său electric de top, EQS, cu prețul de 110.000 de euro, în timp ce cererea pentru modelele Audi din China s-a prăbușit, în condițiile în care producători locali precum BYD și Xiaomi lansează vehicule complet echipate la prețuri mult mai mici. Maserati, brandul de lux al Stellantis, a renunțat anul trecut la planurile pentru un supercar electric, declarând că nu mai vede piață pentru un astfel de model. Start-up-urile axate pe vehicule electrice premium, precum Polestar și Lucid, continuă să fie neprofitabile, întrucât șoferii cu dare de mână preferă mașinile cu motoare clasice.

„Mulți clienți sunt pasionați de mașini, vor sunetul și caracterul unui V8, V12 sau al unui V6 cu turație mare”, spune Tom Jaconelli, director al dealerului britanic Romans International. „Cultura auto și evenimentele comunității sunt încă centrate pe mașinile cu combustie, iar vehiculele electrice nu trezesc deocamdată același entuziasm.”

Scepticismul față de mașinile electrice scumpe se bazează pe aceleași motive ca și în cazul modelelor mai accesibile: infrastructură de încărcare insuficientă, probleme software la versiunile timpurii și valori reduse la revânzare. Deciziile recente ale autorităților de la Bruxelles și Washington de a relaxa planurile de eliminare treptată a motoarelor termice au accentuat această tendință.

Cererea slabă pentru vehicule electrice premium afectează producătorii deja confruntați cu o competiție intensă în China și cu tarife ridicate în SUA. Mulți dintre aceștia și-au schimbat strategia, anulând proiecte costisitoare pentru fabrici de baterii sau redirecționând fonduri către modelele hibride și pe benzină.

Acțiunile Porsche au scăzut cu 25% în acest an la Bursa din Frankfurt, în timp ce titlurile Mercedes s-au depreciat cu 2,3%. Stellantis, care se confruntă cu dificultăți pe piața americană, a pierdut 35% la Milano.

Chiar și așa, vânzările de mașini electrice în general continuă să crească în Europa, datorită cererii puternice pentru modele mai accesibile produse de mărci precum Skoda, Volkswagen și Renault. În China, un război al prețurilor a redus marjele producătorilor, dar a adus oferte avantajoase pentru cumpărători.

În segmentul premium, BMW are cele mai bune rezultate, livrările globale de vehicule electrice crescând cu 16% în prima jumătate a anului. Strategia directorului executiv Oliver Zipse, de a produce modele pe benzină, hibride și electrice pe aceeași linie de asamblare, a permis companiei să evite costurile mari suportate de rivali. Ferrari, care se bucură de cele mai mari marje din industrie, speră să contrazică tendința cu primul său model complet electric, ce va fi prezentat luna viitoare.

Totuși, semnele de slăbiciune sunt vizibile. În Europa, BMW a fost nevoit să reducă prețurile pentru modelele sale electrice de top pentru a impulsiona vânzările înainte de lansarea noii generații Neue Klasse. Iar în China, cererea pentru modelele mai scumpe este în scădere: în august, vânzările sedanului electric Seria 5 și ale SUV-ului X5 s-au înjumătățit față de anul trecut, iar modelul electric Seria 7 a înregistrat și el un declin.

„Piața chineză nu favorizează mașinile electrice premium”, explică analistul Stephen Reitman de la Bernstein. „Dacă ești bogat în China, îți arăți statutul conducând o mașină pe benzină.”

Porsche schimbă strategia, iar BMW mizează pe noua generație

Evoluțiile recente sugerează că producătorii de automobile de lux au supraestimat dorința clienților de a trece la mașini electrice. Înainte de listarea Porsche din 2022, directorul financiar Lutz Meschke estima că oamenii vor fi dispuși să plătească mai mult pentru tehnologia electrică și că modelele EV vor ajunge la aceleași marje de profit ca cele pe benzină în doi ani. Acest lucru nu s-a întâmplat – anul acesta, rentabilitatea Porsche nu depășește 2%, din cauza dificultăților cu care se confruntă industria.

Au existat și momente de succes. În 2021, Taycan a depășit în vânzări celebrul 911. Însă cererea pentru modelul de 102.600 de euro a scăzut între timp, din cauza problemelor de aprovizionare, a autonomiei dezamăgitoare și a erorilor software. Clienții fideli Porsche, obișnuiți ca modelele lor 911 să își păstreze valoarea, s-au arătat reticenți în fața deprecierii rapide a Taycanului.

Compania își ajustează acum strategia, păstrând mai mult timp în producție modelele populare cu motoare termice, precum Cayenne și Panamera. De asemenea, amână lansarea versiunilor electrice ale modelelor 718 Boxster și Cayman și intenționează să extindă producția de modele personalizate pentru a-și crește marjele. Mercedes, la rândul său, a reușit să-și apere profitabilitatea prin promovarea versiunilor de performanță AMG, în timp ce modelele electrice de top se vând mai greu.

BMW pariază pe gama Neue Klasse, un proiect de 10 miliarde de euro, care promite baterii cu autonomie mai mare și încărcare rapidă, pentru a-i convinge pe pasionații de mașini. Livrările primului model, SUV-ul iX3, cu un preț de 68.900 de euro, vor începe anul viitor. Acțiunile BMW au crescut cu 7% în acest an, pe fondul optimismului legat de noua gamă.

Producătorii auto se confruntă cu provocări multiple, de la tensiuni comerciale până la creșterea costurilor, iar expansiunea rapidă a competitorilor chinezi în Europa ar putea reduce și mai mult capacitatea companiilor de a impune prețuri ridicate pentru modelele electrice.

„Tot ceea ce făcea o mașină premium, rafinamentul, performanța, fiabilitatea, începe să dispară în era electrică, pe măsură ce vehiculele devin tot mai asemănătoare”, spune Sam Livingstone, directorul firmei britanice Car Design Research. „Întrebarea dificilă este cum să le transformi în produse care să trezească emoție. Și nu există un răspuns simplu.”