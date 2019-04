Momentul în care o mașină Tesla explodează brusc într-o parcare - VIDEO

Un nou incident afectează imaginea Tesla.

O înregistrare video surprinde o maşină Tesla parcată într-un garaj care scoate fum de sub capota, cu câteva momente înainte sa fie cuprinsa de flăcări. Tesla nu a confirmat despre ce model este vorba, însă comentariile de pe reţelele sociale susţin că este vorba de Model S.

„Urmează să contactăm şi să cooperăm cu autorităţile relevante pentru a înţelege ce s-a întâmplat. Potrivit informaţiilor disponibile până acum nu au fost victime”, a reacţionat Tesla într-un mesaj publicat pe contul său oficial de Weibo.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China ?? 1st generation Tesla Model S caught Fire ? underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1