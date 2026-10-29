Probleme pentru Dacia: vânzările scad din cauza concurenței chineze. Ce maşini "salvează" în acest moment grupul Renault

Probleme pentru Dacia: vânzările scad din cauza concurenței chineze. Sursă foto: dacia.ro

Vânzările maşinilor Dacia sunt în scădere din cauza lipsei modelelor electrice, într-un context în care consumatorii europeni se orientează tot mai mult către vehiculele electrice pentru a reduce cheltuielile cu combustibilul. Compania Renault a reuşit, totuşi, să obţină venituri foarte bune în trimestrul 3 datorită vânzărilor de maşini electrice al celorlalte branduri din grup, informează Reuters.

Compania Renault a depășit joi așteptările privind veniturile din al treilea trimestru, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor sale, întrucât vânzările mai mari ale modelelor sale electrice populare au compensat volumele mai scăzute și presiunea asupra prețurilor exercitată de concurenții chinezi.

Veniturile producătorului auto francez au crescut cu 1,4%, la cursuri de schimb constante, ajungând la 11,6 miliarde de euro (13,0 miliarde de dolari), depășind estimările care indicau o scădere de 0,3%, conform unui consens al prognozelor analiștilor, centralizat de companie.

Acțiunile listate la Paris au crescut cu 7,8%, îndreptându-se spre cea mai mare apreciere zilnică din 2022 încoace; rezultatele indică o reziliență a mixului de produse și a politicii de prețuri a Renault, în ciuda intensificării concurenței din Asia.

Analiștii de la Citi au declarat că performanța Renault din acest an a fost „mult mai bună decât se aștepta”, în comparație cu cea a altor producători auto care se confruntă cu dificultăți.

„Accentul pus pe valoare în detrimentul volumului, vânzările solide către clienții particulari, creșterea vânzărilor de vehicule comerciale ușoare și controlul costurilor au contribuit toate la acest rezultat. Considerăm că Renault va continua să obțină performanțe pe această bază”, au precizat aceștia într-o notă.

Concurentul Volkswagen a raportat joi cele mai slabe rezultate trimestriale din ultimul deceniu. De asemenea, Renault și-a confirmat ținta privind marja operațională, situată în jurul valorii de 5,5%, în pofida costurilor mai ridicate ale materiilor prime și a inflației.

Renault "rezistă" datorită maşinilor electrice

Volumul vânzărilor a scăzut cu 6% în acest trimestru, ajungând la 497.799 de vehicule, în principal din cauza concurenței tot mai intense din Europa și America Latină, două regiuni vizate tot mai mult de producătorii auto chinezi.

Cu toate acestea, vehiculele electrice, care au reprezentat 25,8% din vânzările trimestriale, au contribuit la susținerea veniturilor.

Vânzările de vehicule electrice marca Renault au crescut cu 75,2% de la începutul anului, impulsionate de modelul electric Renault 5 și de lansarea noului Twingo, care ocupă primul loc în segmentul său, cu 26.000 de unități vândute de la debut.

Strategia Renault de a acorda prioritate vânzărilor către clienții particulari (retail), care sunt mai profitabile decât vânzările către flote sau companii de închirieri pe termen scurt, a susținut, de asemenea, rezultatele. Vânzările către clienții particulari au reprezentat 64,8% din vânzările grupului în Europa, cu 20 de puncte procentuale peste media pieței.

S-au vândut mai puţine Dacii în 2026

Pe de altă parte, vânzările mărcii accesibile Dacia au continuat să aibă de suferit din cauza lipsei modelelor electrice, într-un context în care consumatorii europeni se orientează tot mai mult către vehiculele electrice pentru a reduce cheltuielile cu combustibilul.

Vânzările Dacia au scăzut cu 12,8% în acest trimestru, pe fondul intensificării concurenței, inclusiv în segmentul mașinilor de clasă medie, unde marca încearcă să se extindă.

Directorul financiar, Duncan Minto, a declarat jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare, că Dacia se confruntă cu o „presiune sesizabilă din partea mărcilor chinezești în Europa”.

Înainte de redresarea înregistrată joi, acțiunile Renault scăzuseră cu 26% în acest an, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii peste patru ani.

Această situație a sporit presiunea asupra directorului general (CEO) Francois Provost, care trebuie să demonstreze că cel mai mic producător auto tradițional din Europa poate rezista turbulențelor din industrie și valului de concurenți chinezi care pătrund pe piețele cheie ale Renault.