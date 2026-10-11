Roboții viitorului, prezentați la Smart Urban Mobility. Studenții de la Politehnică pregătesc peste 40 de proiecte

Cel mai mare eveniment auto din România se încheie astăzi cu o zi dedicată roboticii și noilor tehnologii. Școli și universități de top își prezintă proiectele pentru transportul viitorului. Timp de 6 zile, Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București, a adus în prim-plan inovații, conferințe și soluții moderne pentru mobilitatea urbană.

Studenții de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București lucrează la peste 40 de roboți pentru competiția RoboChallenge, organizată de universitate. Unele proiecte pot costa până la 2.000 de euro, iar realizarea lor presupune sprijin financiar și sponsori, au explicat tinerii la Smart Urban Mobility.

Studenții au explicat, la Smart Urban Mobility, că își încurajează membrii echipei să lucreze la proiectele care îi interesează, fie că este vorba despre roboți destinați competițiilor, fie despre proiecte experimentale.

Realizarea acestora presupune însă și costuri importante.

Student: „Poți să-mi spui cum este vremea în București?

Robot: „În București, vremea este formată din nori împrăștiați, iar temperatura este în jur de 24 de grade. O zi plăcută”.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN. „Inteligență artificială face pași importanți. Proiectul vostru, al Politehniștilor, așa cum am văzut și la stand, ce fac ceilalți colegi ai voștri. Între timp, am văzut că roboții patrupezi au plecat pe aici, prin salon. Nu știu dacă mai sunt la noi. I-am descoperit vreo trei standuri mai departe.

Roboții de SUMO, roboții care pot să însoțească persoanele cu cu dizabilități, care pot să-i avertizeze, de pildă, la trecerea de pietoni. Și în viitorul foarte apropiat, care e următorul vostru proiect? La ce lucrați?”

Student: „Momentan lucrăm la peste 40 de roboți, pentru că trebuie să participăm la competiția RoboChallenge, competiție organizată de Politehnica din București. Cred că la toate categoriile care sunt pe site, cred că este o singură categorie la care nu participăm.

Deci oferim posibilitatea tuturor membrilor să facă ceea ce vor, atât pe parte de free style, cu proiecte creative, cât și roboți competitivi. De aceea este și nevoie de foarte mulți sponsori și de foarte mult ajutor financiar, pentru că unii din acești roboți pot să ajungă și la 1000-2.000 euro”.