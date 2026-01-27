România, campioana Europei la vânzări auto: Salt spectaculos în decembrie, peste 21.000 de mașini înmatriculate

1 minut de citit Publicat la 12:47 27 Ian 2026 Modificat la 12:47 27 Ian 2026

România şi Bulgaria, cel mai semnificativ avans al vânzărilor de automobile în Europa, în decembrie. Foto: Getty Images

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au urcat cu 7,6% în decembrie, a şasea lună de creştere consecutivă, în timp ce România şi Bulgaria au înregistrat cel mai semnificativ avans, de 54,4%, a anunţat marţi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit Agerpres.

Asociaţia a informat că 1,17 milioane autoturisme au fost înmatriculate în decembrie în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în creştere cu 7,6% comparativ cu perioada similară din 2024.

Piaţa auto din România a înregistrat un avans de 54,4% în ritm anual, în condiţiile în care în decembrie au fost înmatriculate 21.312 autoturisme, comparativ cu 13.807 unităţi în perioada similară din 2024.

Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 5,8% în ritm anual, până la 963.319 autoturisme. Pentru prima dată, vânzările de maşini complet electrice în decembrie le-au depăşi pe cele alimentate pe benzină în UE, chiar dacă oficialii au propus atenuarea reglementărilor privind emisiile.

Pe principalele pieţe europene, evoluţiile au fost mixte: creşteri în Germania (9,7%), Marea Britanie (3,9%) şi Italia (2,3%), scăderi în Franţa (5,8%) şi Spania (2,2%).

Pe ansamblul anului trecut, numărul de autoturisme noi înmatriculate în Europa a ajuns la 13,27 milioane, în creştere cu 2,4% faţă de 2024. Piaţa auto din România a înregistrat un avans de 3,8% în 2025, când au fost înmatriculate 156,803 autoturisme.

Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 1,8% în 2025, până la 10,82 milioane de autoturisme. Cota de piaţă a maşinilor complet electrice în UE s-a situat anul trecut la 17,4%, de la 13,6% în 2024. Cota de piaţă combinată a maşinilor alimentate pe benzină şi motorină în UE a scăzut la 35,5% anul trecut, de la 45,2% în 2024.

Pe principalele pieţe europene, evoluţiile au fost mixte: creşteri în Spania (12,9%), Marea Britanie (3,5%) şi Germania (1,4%), scăderi în Franţa (5%) şi Italia (2,1%).

În sectorul auto european sunt 13,6 milioane de angajaţi, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto.

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) îi reprezintă pe cei 17 mari constructori auto din Europa şi este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.