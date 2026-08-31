Se scumpesc permisul auto, certificatului de înmatriculare și numerele provizorii. Noile tarife care se aplică din 15 septembrie 2026

Cresc taxele pentru șoferi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șoferii din România vor plăti mai mult pentru unele dintre documentele eliberate de autorități. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunțat luni, 31 august, actualizarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile tarife vor fi aplicate începând cu 15 septembrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate de DGPCI, tariful pentru permisul de conducere va ajunge la 139 de lei, în timp ce certificatul de înmatriculare va costa 76 de lei. Pentru autorizația de circulație provizorie, noul tarif va fi de 25 de lei.

Cât vor costa permisul auto și documentele mașinii din 15 septembrie

Noile tarife anunțate de DGPCI sunt:

Permis de conducere – 139 de lei

Certificat de înmatriculare – 76 de lei

Autorizație de circulație provizorie – 25 de lei

Tarifele actualizate se vor aplica începând cu 15 septembrie 2026.

Majorarea îi vizează atât pe cei care solicită eliberarea unui permis de conducere, inclusiv în cazul preschimbării sau duplicatului, cât și pe proprietarii de vehicule care au nevoie de certificatul de înmatriculare ori de autorizație de circulație provizorie, în funcție de operațiunea efectuată.

Cât costă în prezent documentele auto

Până la intrarea în vigoare a noilor valori, tarifele aflate în vigoare sunt de 89 de lei pentru permisul de conducere și 49 de lei pentru certificatul de înmatriculare. Pentru autorizația de circulație provizorie, tariful este de 13 lei.

Astfel, după 15 septembrie, permisul de conducere va costa cu 50 de lei mai mult, certificatul de înmatriculare cu 27 de lei mai mult, iar autorizația provizorie cu 12 lei mai mult.

Unde pot fi plătite taxele

Persoanele care au de făcut astfel de operațiuni trebuie să țină cont de data la care se efectuează plata și de tariful aplicabil la momentul respectiv.

Autoritatea recomandă șoferilor să verifice informațiile actualizate înainte de efectuarea plății, în special în cazul operațiunilor care presupun mai multe documente sau servicii.

Tarifele aferente documentelor de mai sus, cât și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare, pot fi achitate inclusiv prin intermediul Stațiilor de Plată SelfPay sau prin intermediul platformei ghișeul.ro.

Plățile efectuate anterior acestei date nu vor mai putea fi utilizate.

Ce trebuie să știe șoferii despre noile taxe

Tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie sunt distincte de cele pentru plăcuțele de înmatriculare și de alte operațiuni sau servicii aferente înmatriculării.

Prin urmare, proprietarii care au de efectuat o operațiune de înmatriculare trebuie să verifice costurile aferente tuturor serviciilor de care au nevoie, nu doar tariful pentru certificatul de înmatriculare.

Noile valori anunțate de DGPCI se aplică de la 15 septembrie 2026, iar până atunci rămân valabile tarifele aflate în vigoare în prezent.