Semnalizarea rutieră, veriga slabă a siguranței în trafic:„Nu respectăm standardele, deși sunt obligatorii”

România are standarde naționale clare privind semnalizarea, însă ele nu sunt respectate, spune Radu Spirea. Foto: Hepta

Tehnologia de ultimă generație pentru monitorizarea traficului ajută tot mai mult autoritățile să ia decizii în timp real pentru a evita blocajele. Practic, în fiecare secundă se poate ști unde se formează ambuteiaje și câte mașini circulă pe un anumit tronson de drum. O astfel de soluție a fost prezentată la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.

La târg s-a vorbit însă nu doar despre inovație, ci și despre un aspect esențial al siguranței rutiere: calitatea semnalizării de pe drumurile din România.

„Importanța calității acestei semnalizări este determinantă. Tocmai am primit și a apărut în mass-media informația publică potrivit căreia Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement contra Franței și României pentru siguranța rutieră, a infrastructurii rutiere. Iar în acest material un loc important îl are calitatea semnalizării rutiere”, a explicat Radu Spirea, director general al companiei Vesta Investment.

Acesta a atras atenția că România are standarde naționale clare privind semnalizarea, însă ele nu sunt respectate: „Nu ne facem treaba în ceea ce privește calitatea semnalelor. Standardele există, sunt obligatorii, dar nu se respectă.”

Spirea, unul dintre puținii producători români de echipamente pentru semnalizare rutieră, spune că și-a construit afacerea „pas cu pas”, tocmai din nevoia de a produce local, la standarde europene.

„Am început acum 31 de ani și am ajuns să produc aproape toate elementele care concură la semnalizarea rutieră a unui drum — ca un fel de croitor al drumului. Am fost nevoit să dezvolt totul în interior: de la metale la serigrafie, de la plastice la marcaje rutiere, până la vopseaua rutieră. Și de aceea pot spune cu mândrie că sunt printre puținii producători români prezenți aici, cu produse realizate integral în România”, a spus el.

De altfel, Radu Spirea este și singurul producător român care participă la cel mai mare salon internațional dedicat siguranței rutiere, organizat o dată la doi ani la Amsterdam.

„Acolo se află șase-șapte sute de expozanți. Din fericire sau din nefericire, sunt singurul român care expune. Dar pentru țara mea, pentru popor, încerc să țin și eu stindardul”, a adăugat acesta.

Evenimentul Smart Urban Mobility continuă la Romexpo, reunind inovații tehnologice, soluții pentru trafic inteligent și dezbateri despre viitorul mobilității urbane în România.