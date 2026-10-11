Smart Urban Mobility. Elevii de la Colegiul „Grigore Moisil” au construit un submarin autonom care explorează zone greu accesibile

Cel mai mare eveniment auto din România se încheie astăzi cu o zi dedicată roboticii și noilor tehnologii. Școli și universități de top își prezintă proiectele pentru transportul viitorului. Timp de 6 zile, Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București, a adus în prim-plan inovații, conferințe și soluții moderne pentru mobilitatea urbană. Echipa Zenith a Colegiului Național „Grigore Moisil” București” a prezentat trei proiecte din domeniul roboticii și al tehnologiei: un robot de competiție, un submarin autonom și o mănușă exoscheletică destinată persoanelor cu anumite afecțiuni neuromotorii.

Unul dintre proiecte este submarinul AQUAS, conceput pentru a explora medii acvatice greu accesibile oamenilor sau care pot prezenta riscuri și pentru a colecta date pe care ulterior le transmite utilizatorului.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: „Asta e mascota voastră?”

Student: „Da, este este una dintre mascote. Acesta este Dragonel. Și aici este Roboțica. Este mascota noastră principală”.

Adrian Ursu: „Trei proiecte, așadar. Care e numele fiecăruia dintre ele și la ce sunt bune?”

Student: „Primul din față este robotul nostru de competiție, robotul de First E-challenge. Noi îl denumim V4 pentru că este a patra iterație a robotului de anul trecut. Mai departe avem un submarin. Se numește AQUAS. Este făcut pentru a explora medii subacvatice și pentru a colecta date pe care mai apoi le trimite către utilizator. Mai departe avem o mănușă, o mănușă esoscheletică ce poate ajuta persoanele care suferă de anumite afecțiuni neuromotorii, cum ar fi tetraplegia parțială sau pur și simplu micșorarea masei musculare a cuiva. Este o mănușă care se pune pe mâna utilizatorului.

Avem o mănușă de compresie medicală, iar mai apoi degetele vin în lateralul acestor degete mecatronice și totul simulează pe utilizator”.

Adrian Ursu: „Despre submarin?”

Student: „Da, acesta cum a zis și colegul meu, este submarinul nostru AQUAS. Cu acest proiect am participat la mai multe olimpiade naționale, cum ar fi Olimpiadă națională de creativitate științifică, unde la fiecare concurs a luat podium. Acest marin este complet autonom. El se ocupă cu colectarea datelor din medii acvatice greu accesibile omului sau cu potențial periculos. Scopul lui este să fie folosit în medii defavorizate, pentru că este construit pe o arhitectură foarte modulară și ușor de reprodus la scară largă, ceea ce poate face un cost de producție foarte scăzut, ceea ce înseamnă că poate fi folosit și în medii mai sărace sau mai defavorizate”.

Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București, a reunit timp de șase zile proiecte, tehnologii și soluții dedicate mobilității urbane.