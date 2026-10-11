Smart Urban Mobility. Elevii de la Colegiul „Tudor Vianu” au construit un robot care sortează și aruncă bile la coș

Cel mai mare eveniment auto din România se încheie astăzi cu o zi dedicată roboticii și noilor tehnologii. Școli și universități de top își prezintă proiectele pentru transportul viitorului. Timp de 6 zile, Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București, a adus în prim-plan inovații, conferințe, dar și soluții moderne pentru mobilitatea urbană.

Elevii de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București au prezentat, la Smart Urban Mobility, un robot proiectat și construit chiar de ei, capabil să colecteze, să sorteze și să arunce bile la coș. Tinerii au realizat componentele robotului prin imprimare 3D și prelucrare CNC, folosind cunoștințe de proiectare, mecanică și programare.

Elevii au explicat că au lucrat atât la proiectarea robotului, cât și la realizarea și asamblarea componentelor. Piesele din plastic au fost proiectate și imprimate 3D, iar componentele metalice au fost realizate cu ajutorul tehnologiei CNC.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: „Ne puteți explica cum funcționează?”

Student: „Deși task-ul în sine pare simplu, folosește foarte multe mecanisme și principii pe care le vom folosi mai târziu în domeniu și pe care noi le învățăm, față de mulți alți elevi, într-un mediu practic. Acesta are acest sistem prin care colectează bilele, le trece prin acest sistem de sortare și ulterior ajung aici, pregătite de a fi aruncate”.

Adrian Ursu: „Le aruncă într-un coș. Voi ați gândit cu totul acest robot, ați conceput fiecare piesă, ați construit-o. Ce ne demonstrează el din punctul de vedere al preciziei cu care ați reușit să-l proiectați?”

Student: „De la proiectarea în sine, schițele și calcularea unghiurilor la care trebuie să tragă la o anumită înălțime de pe toate suprafața terenului, cât și compresia și sortarea ulterioară a bilelor în robot, pentru a nu face procesele mai lente”.

Adrian Ursu: „E proiectată dar și realizată fiecare piesă. Le printați 3D sau cum faceți?”

Student: „Printăm 3D, dar în general piesele colorate pe care le vedeți pe el, cele negre și mov, sunt printate 3D și proiectate de noi.

Dar, de asemenea, piesele metalice pe care le vedeți sunt tot proiectate de noi și ulterior tăiate la CNC. Adică chiar ținem să ne ocupăm de toate lucrurile astea și să facem totul custom pentru că acest proces, pe lângă faptul că ne învață pe noi cât mai multe lucruri pe care le vom folosi ulterior în industrie, ne dă și o unicitate a robotului.”

Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București, a reunit timp de șase zile proiecte, tehnologii și soluții dedicate mobilității urbane.