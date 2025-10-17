Șoferii nu vor putea plăti online pentru rovinietă și prin SMS pentru peaj, în acest weekend. Cât va sta închis sistemul

Rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi. Imagine cu caracter ilustrativ. Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea

Emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă în intervalul 17 octombrie (vineri), ora 23:45 - 19 octombrie (duminică), ora 4:00, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.

„Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei şi peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”, se arată în anunţul companiei de drumuri.

CNAIR precizează că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

De asemenea, rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată.