STB, pe drumul spre viitor: autobuze electrice, troleibuze cu autonomie și transport digitalizat

Capitala face pași importanți spre o mobilitate mai verde și mai eficientă. Foto: Hepta

Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN la Romexpo, în cadrul Salonului Auto București, a adus în prim-plan viziunea pentru viitor, soluțiile pentru orașul de mâine și inovațiile care ne schimbă viața.

Printre cei care au vorbit despre transformarea transportului public s-a numărat și Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al STB, care a explicat cum Capitala face pași importanți spre o mobilitate mai verde și mai eficientă.

„Povestea începe de aici, dintr-o stație de transport public — acest adăpost modular, modern, pentru călători. Pe traseu avem 100 de troleibuze cu autonomie, care conferă efectiv flexibilitate în organizarea rețelei de transport. Numărul de călători, în ultima perioadă, a crescut cu 26% pe această componentă a troleibuzelor”, a spus el.

Oficialul a subliniat că modernizarea flotei STB nu se oprește aici. În paralel cu introducerea troleibuzelor cu autonomie, compania a investit și în vehicule electrice de ultimă generație.

”Avem și autobuze electrice, 100 la număr. Pentru a fi o măsură complementară pentru aceste autobuze, am achiziționat chiar în acest an — este prima dată când am expus această piesă — o stație mobilă de încărcare a autobuzelor electrice. Are capacitatea de a încărca simultan două autobuze și o poți folosi efectiv în orice situație, pentru a depăși orice problemă apărută în traseu”, a mai declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al STB.

Potrivit acestuia, toate investițiile contribuie la reducerea costurilor și la creșterea atractivității transportului public pentru bucureșteni.

„Implementarea acestor sisteme — troleibuze cu autonomie, autobuze electrice — conduce într-adevăr către o eficientizare a costurilor și, mai mult decât atât, atrage tot mai mulți călători către transportul în comun. Strategia noastră este clară: trebuie să îmbunătățim constant transportul public. Flota STB este într-o continuă modernizare”, susține el.

Acesta a precizat că modernizarea nu se rezumă doar la achiziția de vehicule noi. Digitalizarea serviciilor STB este o altă direcție importantă pentru companie, menită să aducă transportul public la standarde europene.

”Mai sunt lucruri de făcut, însă Primăria Capitalei are deja implementate proiecte pentru modernizarea totală a parcului de vehicule al STB.

Nu înseamnă totul doar modernizarea flotei. Suntem orientați și spre componenta digitalizării. Serviciile noastre au început să fie digitalizate — mă refer aici la sistemul automat de taxare, bazat pe carduri contactless. Avem numeroase aplicații la îndemâna oricui, inclusiv pentru planificarea călătoriei. Suntem pe drumul cel bun și considerăm că transportul public poate să facă față cerințelor călătorilor”, a concluzionat el.