Studenții din Brașov, campioni la nivel internațional: monopostul lor atinge 130 km/h și a cucerit podiumurile Europei

Monopostul este rodul unei munci complexe, care include concepție, proiectare, manufactură și testare. Foto: Antena 3 CNN

Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor în transportul urban, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, a adus și anul acesta laolaltă autorități, factori de decizie, investitori, universități de top și publicul larg. În cea de-a cincea zi a evenimentului, universitățile și-au prezentat proiectele și rezultatele cercetării, educația având un rol esențial în construirea unui viitor urban sustenabil.

Printre cele mai apreciate prezențe s-a numărat echipa de studenți din Brașov, care a prezentat un monopost construit de la zero, capabil să atingă viteze de până la 130 km/h.

„Nu e deloc ușor, dar pentru noi a devenit ușor. Este al 17-lea an consecutiv în care facem treaba asta. Suntem prima echipă de Formula Student din România, fondată în 2009, și iată că, la al 17-lea sezon, am venit campioni în multiple competiții internaționale. Mașina pe care o vedeți este rezultatul unei munci de nouă luni de zile a studenților care se află lângă noi. Este a 17-a generație, o generație de excepție, care în patru competiții internaționale a reușit să urce de fiecare dată pe podium: campioni în Spania pentru a treia oară consecutiv, ceea ce nicio echipă din lume nu a reușit până acum, campioni în România, vicecampioni în Italia și medaliați cu bronz în Croația”, a declarat Mihai Comșiț, coordonatorul proiectului.

El a explicat că monopostul este rodul unei munci complexe, care include „concepție, proiectare, manufactură, testare și competiție cu cele mai mari forțe universitare europene.”

„Ne bucurăm nu doar pentru trofee, ci pentru performanțele pe care le reușim din punct de vedere uman și tehnic. Oamenii din spatele meu sunt doar a 17-a generație dintr-o multitudine de studenți care ulterior s-au integrat foarte bine pe piața muncii, nu doar în România, ci și în Formula 1 și World Endurance Championship. Avem oameni care lucrează în industria auto mare din Europa. Ne pare rău că îi exportăm, dar ne bucurăm că performează acolo unde sunt”, a adăugat el.

Unul dintre studenții implicați în proiect a subliniat și importanța experienței acumulate în timpul procesului de construcție.

„Pot spune că nu a fost deloc ușor, dar pentru noi întotdeauna este o plăcere, pentru că reușim, la final de sezon, să ne bucurăm de performanțele obținute și, nu în ultimul rând, de toate cunoștințele pe care le acumulăm în construcția acestui autovehicul”, a explicat el.

Echipa brașoveană a demonstrat că pasiunea, munca și perseverența pot transforma educația tehnică într-un motor real al inovației românești, cu rezultate recunoscute la nivel internațional.