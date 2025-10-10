Sute de copii au învățat cât contează educația în evitarea unui accident, la Smart Urban Mobility

Tinerii au primit sfaturi despre prevenție în trafic de la specialiști. Foto: Getty Images

Educație, responsabilitate și siguranță rutieră — acestea au fost cuvintele-cheie la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București. Sute de elevi au participat la ateliere practice și au învățat ce înseamnă siguranța rutieră, cum să devină pietoni atenți și viitori șoferi responsabili, direct de la experți și autorități.

Tinerii au primit sfaturi despre prevenție în trafic de la reprezentanții Brigăzii Rutiere, despre conducere defensivă de la pilotul Titi Aur, dar și despre acordarea primului ajutor de la medicii și asistenții Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

România continuă să conducă topurile europene la numărul de accidente rutiere grave, iar specialiștii spun că singura soluție reală este educația și prevenția.

„În România, noi nu știm să fim nici măcar pasageri în mașină, din păcate. Siguranța ca pieton? În primul rând, sunt zece reguli pe care trebuie să le respectăm: să utilizăm trecerea de pietoni, să privim în ambele părți atunci când traversăm, să avem contact vizual cu șoferul.

Atenție — strada trebuie traversată doar pe la trecerea de pietoni și doar pe verde, dacă este semaforizată. Dar să așteptăm și să vedem că șoferul chiar a oprit. Faptul că sunt pe trecere nu înseamnă că e un zid care mă protejează. Când trec strada, nu mă uit în telefon, îmi scot căștile din urechi și mă uit. E vorba de viața mea”, a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă.

El le-a arătat copiilor și cât de mare este diferența între a purta și a nu purta centura de siguranță.

„Să mergi fără centură în spate este foarte, foarte periculos. Poate chiar mai periculos decât dacă ești în față și nu ai centura. Asta e diferența între viață și moarte”, a avertizat specialistul.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere le-au reamintit elevilor că responsabilitatea pentru siguranță începe cu fiecare dintre noi.

„Respectați regulile de circulație. Aveți o mare responsabilitate asupra vieții voastre. Viața nu mai poate fi resetată, nu mai putem s-o luăm de la capăt dacă ajungem să fim accidentați. Și eu știu, și voi știți că între o mașină și o trotinetă, între un pieton și o mașină, n-a câștigat niciodată pietonul sau trotineta sau biciclistul. Niciodată! Pentru că pietonul este lipsit de protecție, este cel mai vulnerabil”, a subliniat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

O demonstrație practică le-a arătat participanților cât de mult contează viteza și reacția șoferului pentru evitarea unui accident.

„Șoferul trebuie să fie atent și să reacționeze prompt. O secundă și jumătate la 50 de kilometri pe oră înseamnă cam 20 de metri în care nu se frânează”, a explicat din nou Titi Aur.

Copiii au asistat și la o demonstrație de prim ajutor, susținută de Alexandru Andrasi, asistent medical SABIF.

„Ne așezăm într-o poziție stabilă și trebuie să verificăm respirația. Punem mâinile pe umerii victimei, o mișcăm ușor și o întrebăm: ‘Sunteți bine?’. Dacă nu reacționează, înseamnă că este inconștient și trebuie să mergem mai departe.

Verificarea respirației se face prin hiperextensia capului — o mână pe frunte, două degete sub bărbie, capul pe spate și manevra PAS: Privesc, Ascult, Simt. Dacă nu respiră, începem resuscitarea: punem podul palmei în mijlocul pieptului, cealaltă mână peste, spatele și coatele drepte și apăsăm perpendicular cinci-șase centimetri, de 100-120 de ori pe minut”, i-a învățat acesta pe copii.

Prin exerciții practice și demonstrații, elevii au înțeles că educația rutieră salvează vieți. Respectarea regulilor, atenția în trafic și cunoașterea manevrelor de prim ajutor sunt esențiale pentru siguranța fiecăruia dintre noi.