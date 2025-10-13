Transport verde și linii speciale pentru elevi. Brașovul, exemplu de bune practici în mobilitatea urbană

Brașovul devine un model de bune practici în mobilitatea urbană durabilă. Foto: Hepta

A cincea zi a evenimentului Smart Urban Mobility, cel mai important forum dedicat soluțiilor de transport urban, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, a fost una specială. Autorități publice, factori de decizie, startup-uri, investitori, universități și pasionați de tehnologie s-au reunit la Romexpo pentru a discuta despre viitorul mobilității urbane și noile tendințe din domeniul auto.

Printre subiectele centrale s-a aflat și problema traficului din marile orașe, acolo unde administrațiile locale încearcă să implementeze soluții pentru fluidizarea circulației și reducerea poluării.

Un exemplu de oraș care a reușit să pună în practică proiecte de succes este Brașovul, unde viceprimarul Dan Ghiță a explicat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum au fost implementate primele măsuri de mobilitate urbană inteligentă și ce rezultate au adus acestea.

„Am început cu ceva ani în urmă soluția cu giratoriile. Probabil că am fost pionieri în România la acest capitol și ne-a reușit într-o măsură foarte mare. Sigur, ne putem raporta la valorile de trafic de acum 10-12 ani, când am implementat acest sistem. Avem, iarăși, cred, cel mai impresionant sens giratoriu din România, pentru că este foarte mare, se învârte în jurul Centrului Civic. Spre norocul nostru, în acest sens giratoriu mergem totuși pe șase-șapte benzi de circulație și atunci, în acea zonă, putem spune fără să greșim că ne mișcăm foarte repede. E adevărat că valorile de trafic au crescut foarte tare și cred că este o provocare acum pentru toate administrațiile publice locale din România, începând cu Capitala și continuând cu municipiile mari, care încearcă să găsească soluții de fluidizare a traficului și, pe cât posibil, de scădere a acestuia”, a explicat Dan Ghiță, viceprimar al municipiului Brașov.

Oficialul a vorbit și despre eforturile administrației locale de a schimba percepția asupra transportului public și de a încuraja mobilitatea verde.

„Urâm probabil în continuare transportul în comun, doar atunci când suntem obligați îl folosim. În Brașov am schimbat în ultimii ani flota de autobuze – avem autobuze moderne, electrice, avem troleibuze, încercăm să avem un transport cât mai verde și cât mai atractiv, cu un program foarte clar, foarte bine stabilit, cu rigurozitate în ceea ce privește respectarea acestuia.

Ne dorim ca, la un moment dat, brașovenii să lase mașina acasă mai des și să folosească transportul public. Avem și transport dedicat elevilor, cred că suntem printre primii din România care am implementat un astfel de proiect. Avem mai multe linii exclusive pentru elevi, iar autobuzele sunt însoțite de polițiști locali, ceea ce asigură un nivel ridicat de siguranță”, a mai spus Ghiță.

Prin astfel de inițiative, Brașovul devine un model de bune practici în mobilitatea urbană durabilă, demonstrând că investițiile în infrastructură și transport ecologic pot transforma semnificativ viața orașului.