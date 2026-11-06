Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane $, l-a condus doar 130 km, apoi l-a vândut cu 18,5 milioane $. Cum a fost posibil

Un Ferrari Daytona SP3 tocmai s-a vândut pentru suma uluitoare de 18.540.000 de dolari. FOTO: Ferrari

Un Ferrari Daytona SP3 tocmai s-a vândut pentru suma uluitoare de 18.540.000 de dolari, la doar doi ani după ce proprietarul inițial plătise 2,3 milioane de dolari pentru a-l scoate din showroom. Este evident că l-a cumpărat ca investiție, sperând să obțină un profit într-o bună zi, însă câștigul realizat a depășit, cu siguranță, cu mult așteptările sale, informează Autoevolution.

La momentul lansării modelului Ferrari Daytona SP3, prețul de listă în Statele Unite era de 2.250.000 de dolari. Pentru acest exemplar anume, primul proprietar a plătit 2.334.048 de dolari. Așadar, cum a fost posibil ca investiția să genereze un randament de 794% în doar doi ani?

Având o caroserie vopsită în spectaculoasa nuanță Verde Francesca, exemplarul cu numărul de șasiu 314846 a fost comandat inițial prin intermediul Ferrari North America, din Englewood, New Jersey, și livrat direct proprietarului prin reprezentanța Ferrari of Long Island; acest lucru sugerează că primul proprietar locuia, cel mai probabil, în zona metropolitană a orașului New York.

Documentele oficiale ale acestui Ferrari Daytona SP3 verde, precum și „Yellow Book” (o publicație dedicată seriilor speciale), indică luna octombrie 2024 drept data finalizării producției. Prin urmare, livrarea a avut loc, cel mai probabil, la sfârșitul anului 2024 sau la începutul anului 2025. Mașina a fost vândută la exact doi ani după ce a ieșit de pe linia de asamblare din Maranello, Italia.

Ferrari-ul, vândut la licitaţia din Las Vegas

În cadrul celei de-a doua ediții anuale a licitației Broad Arrow Auctions din Las Vegas, desfășurată la complexul de lux Wynn Las Vegas, modelul Daytona a fost vândut pentru o sumă totală de 18.540.000 de dolari, preț care include și comisionul casei de licitații, după ce licitația a fost adjudecată la exact 16.850.000 de dolari. Această tranzacție a stabilit un record mondial absolut pentru un exemplar de serie Ferrari Daytona SP3 (nefiind vorba despre o unitate destinată scopurilor caritabile).

La Las Vegas, licitația a escaladat rapid, cu oferte care creșteau din milion în milion de dolari. Doi ofertanți principali s-au aflat în centrul disputei, ridicând miza pas cu pas și menținându-și poziția cu hotărâre, pe măsură ce prețul a urcat până la 15.850.000 de dolari. Relatările de la fața locului menționează un moment controversat: unul dintre participanți a susținut că oferta sa, făcută în ultima secundă, nu a fost luată în considerare.

În mijlocul agitației din sală, licitatorul a luat o decizie extrem de rară și cu mize uriașe: a anulat adjudecarea și a redeschis licitația, pornind de la suma de 16.660.000 de dolari. Participanții au mai ridicat prețul cu încă un sfert de milion de dolari, iar mașina a fost, în cele din urmă, adjudecată definitiv la valoarea de 16.850.000 de dolari.

E rar datorită culorii Verde Francesca

Așadar, ce anume face special acest Ferrari SP3 Daytona – al doilea cel mai scump exemplar din lume? Spre deosebire de majoritatea proprietarilor, care preferă nuanțe precum Rosso Corsa, Rosso Magma (culoarea de lansare a modelului), Giallo Modena sau Nero Daytona, acest exemplar este finisat în extrem de rara culoare Verde Francesca.

Este vorba despre o nuanță de verde salvie metalizat deschis, selectată prin programul „Tailor Made” și obținută contra unui cost suplimentar de 42.185 de dolari – o sumă echivalentă, practic, cu prețul unui BMW X1 sau al unui Mercedes-Benz GLA. Mașina dispune de un plafon de tip „targa” din fibră de carbon, detașabil și cu finisaj lucios, care se asortează cu elementele decorative inferioare ale caroseriei, cu splitterul frontal, pragurile laterale și capacul compartimentului din spate. Pe aripile laterale sunt prezente embleme „Scuderia Ferrari”, realizate prin tehnica aerografiei.

Vehiculul este echipat cu jante originale din aliaj ușor, forjate, cu design în cinci spițe, care lasă la vedere etrierele de frână vopsite în negru lucios; acestea sunt încălțate cu anvelope de înaltă performanță Pirelli P Zero Corsa. La interior, exclusivitatea este dusă la un alt nivel, printr-o combinație cromatică inedită, în două nuanțe: Alcantara de culoare neagră („Nero”) și material textil de tip denim „Aunde Jeans” în nuanță muștar.

În momentul licitației, acest Ferrari Daytona SP3 – care a avut un singur proprietar – provenea dintr-o colecție privată exclusivistă și se prezenta practic ca un exemplar nou-nouț, având la bord doar 81 de mile (130 de kilometri).

Acest lucru înseamnă că proprietarul nu a apucat, de fapt, să exploreze potențialul motorului V12 de 6,5 litri, aspirat natural, montat central-spate în poziție transversală. Capabil să atingă o turație maximă de 9.500 rpm, acest propulsor V12 dezvoltă 829 de cai putere (840 CP metrici) și un cuplu de 697 Newton-metri.

Atinge 100 km/h în 2,75 secunde

Acest lucru este suficient pentru a propulsa mașina de la 0 la 100 km/h în 2,75 secunde, până la 200 km/h (124 mph) în 7,4 secunde, atingând o viteză maximă de peste 340 km/h (211 mph). La momentul lansării, acesta era cel mai puternic motor cu ardere internă – fără asistență electrică – creat vreodată de Ferrari pentru un model de șosea. Puterea este transmisă către roțile din spate printr-o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte.

Pentru o sumă de peste 18 milioane de dolari, cumpărătorul primește „Yellow Book” (certificarea oficială Ferrari pentru seriile speciale), un set de bagaje din piele roșie realizate la comandă, mănuși de condus și o machetă extrem de detaliată, la scară 1:8, produsă de Amalgam; aceasta redă cu precizie silueta mașinii, incluzând parbrizul panoramic, spectaculoasele portiere de tip „fluture” și lamelele orizontale proeminente din partea posterioară.

Ferrari a produs doar 599+1 exemplare de Daytona SP3, ceea ce face ca acest model să fie extrem de rar. Acesta este, probabil, motivul pentru care prețul pe piața mașinilor rulate a atins cote amețitoare. Cu puțin mai puțin de trei luni înainte de licitația din Las Vegas, un Ferrari Daytona SP3 de culoare galbenă a fost vândut cu 17.825.000 de dolari în cadrul evenimentului „Monterey Car Week” organizat de RM Sotheby's, în luna august.

Singurul exemplar SP3 care a obținut un preț mai mare decât cel finisat în nuanța „Verde Francesca” a fost o unitate unicat, în două tonuri – „Giallo Modena” (v-am spus eu ceva despre culorile caroseriei?) combinat cu fibră de carbon expusă – care s-a vândut cu 26.000.000 de dolari la „Monterey Car Week” (RM Sotheby's), anul trecut. Totuși, acel exemplar a fost creat exclusiv în scop caritabil, în beneficiul Fundației Ferrari.