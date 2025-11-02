Un gigant auto a prezentat un scaun rulant autonom: Are picioare ca niște tentacule, poate urca scări și se poate așeza pe podea

1 minut de citit Publicat la 08:00 02 Noi 2025 Modificat la 08:09 02 Noi 2025

Walk me, un scaun rulant autonom, care merge pe picioare tentaculare pliabile și poate să urce scări sau să se așeze pe podea. Sursa foto: Hepta/ Toyota

Un scaun rulant autonom, care merge pe picioare tentaculare pliabile și este capabil să urce scări și să se așeze pe podea, a fost dezvoltat de gigantul auto japonez Toyota.

Denumit Walk Me, dispozitivul îi ajută pe oamenii cu mobilitate redusă să se deplaseze în locuri unde scaunele rulante tradiționale nu pot ajunge. Acesta poate urca și coborî scări, precum și ridica utilizatorii pentru a-i așeza în mașini, potrivit Designboom.

Ideea este ca dispozitivul să înlocuiască roțile tradiționale cu patru picioare robotice pliabile, care se mișcă asemenea membrelor unui animal. Fiecare picior se poate ridica, îndoi și ajusta poziția în mod independent, permițând dispozitivului să se deplaseze pe trepte sau pe teren denivelat.

› Vezi galeria foto ‹

Scaunul are un cadru de susținere care menține utilizatorul într-o poziție sigură și verticală, iar spătarul este curbat pentru a urma forma spatelui acestuia. Utilizatorul poate comanda deplasarea scaunului folosind mânere laterale mici sau o interfață de control care poate include butoane.

Picioarele sunt acoperite cu învelișuri moi și căptușite, care protejează componentele interne și senzorii.

Pe lângă mișcare, scaunul include și funcții de pliere. Picioarele se pot retracta într-o formă compactă pentru depozitare sau transport, permițând dispozitivului să încapă în mașini sau în spații interioare mici. Când este reactivat, picioarele se extind automat, iar sistemul se stabilizează înainte de a porni.

Conceptul se află deocamdată în faza de prototip, iar Toyota nu a anunțat încă dacă intenționează să îl producă la scară comercială.