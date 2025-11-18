Un model DKW 3=6 Sonderklasse, construit de predecesorul AUDI în urmă cu 65 de ani, a intrat pe poarta RAR Grivița

Sursa foto: Facebook / Registrul Auto Român

DKW 3=6 Sonderklasse sau DKW F93 Sonderklasse, un model cu o istorie specială, a intrat pe poarta RAR Grivița din București.

Mașina a fost produsă de Auto Union AG, un constructor german creat în 1932 prin unirea a patru companii: Audi, Horch, DKW și Wanderer. Auto Union este considerat predecesorul constructorului Audi din ziua de azi, logo-ul acestuia - cele patru inele - fiind încadrat în logo-ul inițial Auto Union.

Auto Union a intrat în istorie datorită performanțelor obținute în motorsport de echipele sale, dar a stabilit și recorduri, printre care recordul de viteză pe un drum public, de 432 km/oră, doborât abia în 2017.

În cazul modelului de față, 3=6 este un joc de cuvinte prin care producătorul german sugera că motorul său cu 3 cilindri în doi timpi oferea performanțe comparabile cu ale unui motor cu 6 cilindri în patru timpi, mult mai popular în acele vremuri.

DKW 3=6 Sonderklasse are un motor de 900 de centimetri cubi, care dezvoltă aproximativ 40 CP, iar tracțiunea este pe roțile din față.

În 1964, Volkswagen a achiziționat Auto Union, iar ultimul model DKW produs în Germania, F102, a fost produs în 1966.