Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, exemplu de inovație în mobilitatea urbană inteligentă

Universitățile și-au prezentat proiectele și cercetările, accentul fiind pus pe rolul educației în construirea unui viitor urban sustenabil. Foto: Antena 3 CNN

Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor pentru transportul urban inteligent, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, a reunit la Romexpo autorități, factori de decizie, investitori, universități de top, dar și publicul larg, interesat de cele mai noi tendințe în tehnologia auto.

În a cincea zi a evenimentului, universitățile și-au prezentat proiectele și cercetările, accentul fiind pus pe rolul educației în construirea unui viitor urban sustenabil.

Printre invitați s-a numărat și Gabriel Prunean, cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, instituție recunoscută pentru implicarea activă a studenților în dezvoltarea soluțiilor de mobilitate urbană.

„Noi pregătim studenții încă de pe băncile facultății să creăm un viitor cât mai sustenabil, să aducem mijloace de transport cât mai eficiente energetic, cât mai verzi, nepoluante, la nivelul mai multor orașe, nu doar ale Clujului, împreună cu colegii mei din centrul de cercetare, din care fac și eu parte. Totodată îi pregătim pe studenți să ne ajute mai departe în cercetare, să putem să dezvoltăm și să aducem cât mai multe idei inovatoare”, a explicat profesorul.

El a vorbit și despre performanțele studenților clujeni care participă la competiții internaționale.

„Avem deja o echipă care a creat primul monopost electric din România. Anul acesta au participat la o competiție în Germania, unde au obținut rezultate bune și au reușit să finalizeze toate probele”, a precizat Prunean.

Profesorul a subliniat și colaborarea constantă dintre universitate și autoritățile locale pentru dezvoltarea de proiecte care să transforme mobilitatea urbană într-un model de eficiență și sustenabilitate.

„Împreună cu colegii mei din centrul de cercetare lucrăm permanent la aceste soluții și contribuim la nivelul administrațiilor locale, pentru ca transportul urban să devină cât mai sustenabil, eficient și accesibil pentru toți locuitorii”, a mai spus el.