"Va trebui să dăm înapoi banii plătiți ca avans". Musk anunță că Tesla va opri producția de Cybertruck

1 minut de citit Publicat la 12:18 09 Noi 2026 Modificat la 12:19 09 Noi 2026

Tesla a anunțat că va opri producția mașinii la fabrica din Texas. FOTO: Getty Images

Tesla va returna banii multor clienți care au plătit avans pentru Cybertruck, pentru că sunt mult mai multe comenzi decât poate produce, a anunțat Elon Musk. Săptămâna trecută, compania a anunțat că va opri producția vehiculului la fabrica din Texas, scrie Reuters.

"Vom încerca să facem cât mai multe mașini înainte să închidem linia, în aproximativ opt luni, dar multor oameni va trebui să le dăm banii înapoi", a scris Musk luni, pe X.

Musk anunțase anterior că Tesla va adăuga un schimb de lucru suplimentar pentru a livra cât mai multe dintre comenzile rămase.

Anul viitor, linia de producție va fi demontată, pentru ca Tesla să poată produce mai multe Cybercab, robotaxiul său.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people. This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported by legacy media, but rather that the opportunity cost of the complexity of Cybertruck is vastly outweighed by the value of incremental Cybercab production. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026

Producția Cybertruck se va opri la jumătatea lui 2027, a anunțat Musk vineri. Resursele vor merge către Cybercab, mașina pe care Tesla își construiește planurile pentru conducerea autonomă.

Cybertruck a fost livrat pentru prima dată la sfârșitul lui 2023, dar s-a vândut mult mai slab decât spera Musk. Anul trecut, vânzările din SUA au scăzut cu 48%, la 20.237 de mașini, potrivit Kelley Blue Book.

Musk estimase cândva că Tesla ar putea vinde 250.000 de Cybertruck pe an.