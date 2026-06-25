Vinieta se scumpește cu 30% în Bulgaria, din 1 august 2026. Lista cu noile taxe de drum

Punctul de trecere a frontierei Giurgiu Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria va majora prețul vinietelor auto începând cu 1 august 2026, în cadrul unui pachet mai amplu de măsuri fiscale care vizează creșterea veniturilor la bugetul de stat. Potrivit agenției Novinite și altor surse din presa locală, scumpirea va fi de aproximativ 30% și va afecta toate tipurile de vinietă, de la cea de o zi până la abonamentul anual.

Autoritățile bulgare justifică măsura prin necesitatea ajustării tarifelor la inflație și a finanțării infrastructurii rutiere, într-un context în care statul caută venituri suplimentare prin majorarea taxelor indirecte.

Cât va costa vinieta în Bulgaria, din 1 august 2026

Conform datelor oficiale publicate de agenția Novinite, tarifele vor fi modificate astfel:

Vinieta de o zi : crește de la 4,09 euro la 5,30 euro

: crește de la 4,09 euro la Vinieta de weekend : crește de la 5,11 euro la 6,60 euro

: crește de la 5,11 euro la Vinieta de o săptămână : crește de la 7,67 euro la 10,00 euro

: crește de la 7,67 euro la Vinieta lunară : ajunge la 19,90 euro , față de 15,34 euro în prezent

: ajunge la , față de 15,34 euro în prezent Vinieta trimestrială : crește de la 27,61 euro la 35,90 euro

: crește de la 27,61 euro la Vinieta anuală: se scumpește de la 49,60 euro la 64,50 euro

Majorările vizează toate categoriile de utilizatori, de la șoferii ocazionali până la cei care tranzitează frecvent teritoriul Bulgariei.

Impact asupra șoferilor și transportului

Creșterea tarifelor pentru vinietă va avea un impact direct asupra costurilor de transport, în special pentru șoferii români care tranzitează frecvent Bulgaria pe rute spre Grecia sau Turcia. În același timp, pentru transportatorii de marfă și navetiști, majorarea ar putea însemna costuri operaționale mai ridicate.

Potrivit presei bulgare, măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare bugetară, în care guvernul mizează pe creșterea taxelor de utilizare a infrastructurii rutiere, alături de alte majorări fiscale.

În ultimii ani, Bulgaria a aplicat mai multe ajustări ale taxelor indirecte, inclusiv accize și taxe de drum, ca parte a eforturilor de aliniere la obiectivele bugetare și europene. Scumpirea vinietelor vine într-un moment în care autoritățile încearcă să echilibreze veniturile statului printr-o serie de măsuri distribuite în mai multe sectoare economice.

Tot din 1 august, se vor scumpi și țigările în Bulgaria.