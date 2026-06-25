Se scumpesc țigările în Bulgaria, din august. Mulți fumători români își cumpără din țara vecină: Cu cât crește prețul pe pachet

Pachet de țigări. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Țigările se vor scumpi în Bulgaria, începând din 1 august 2026. Guvernul a prevăzut o nouă majorare treptată a accizei la produsele din tutun. Măsura face parte din prognoza bugetară a Ministerului Finanțelor pentru următorii trei ani și intră într-un pachet mai amplu de creștere a veniturilor la bugetul de stat, potrivit Forbes Bulgaria.

În acest moment, mulți români care locuiesc în apropierea graniței aleg să își cumpere țigările din Bulgaria, unde un pachet poate fi mai ieftin chiar și cu până la 10–11 lei față de România.

Cu cât se scumpesc țigările în Bulgaria din 1 august 2026

Prima creștere este planificată din august 2026 și se estimează că va scumpi un pachet de țigări cu 13 eurocenți.

Următorul pas este prevăzut pentru martie 2027, când prețul ar urma să crească cu încă 12 eurocenți pe pachet.

Ultima majorare prevăzută este pentru ianuarie 2028 – din nou cu 12 eurocenți. Astfel, calendarul accizelor prevede o creștere graduală, dar constantă a prețurilor în următorii doi ani și jumătate.

Măsura face parte dintr-un cadru fiscal mai larg, prin care guvernul urmărește venituri suplimentare prin modificări ale taxelor indirecte și ale contribuțiilor sociale.

Se scumpește și vinieta în Bulgaria

În proiectul de buget pentru 2026 sunt incluse și alte măsuri de majorare a veniturilor, inclusiv creșterea taxelor de vinietă cu 30%.

Printre celelalte schimbări se numără și majorarea plafonului maxim al contribuțiilor sociale de la 1 august 2026 până la 2.300 de euro. Din această măsură sunt estimate venituri suplimentare de puțin peste 90 de milioane de euro.

Se mai planifică și creșterea bazelor minime de contribuții sociale pentru anumite activități economice și profesii, peste ritmul de creștere al salariului minim. Efectul estimat al acestei măsuri este de aproximativ 40 de milioane de euro venituri suplimentare.

Accizele s-au majorat la începutul anului

Creșterea prețului țigărilor vine la doar câteva luni după precedenta majorare a accizelor.

Politica fiscală privind produsele din tutun în Bulgaria se află de mult timp între două obiective – unul fiscal și unul de sănătate publică. Pe de o parte, statul se bazează pe venituri stabile din accize și TVA pe țigări. Pe de altă parte, prețurile mai mari sunt folosite ca instrument pentru reducerea consumului, în special în rândul tinerilor.

Contextul actual este diferit, deoarece majorarea face parte dintr-un pachet destinat acoperirii bugetului. Guvernul caută venituri suplimentare nu doar din tutun, ci și din viniete, contribuții sociale și alte măsuri.