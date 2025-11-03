Averea totală a celor mai bogați 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari doar în ultimul an

03 Noi 2025

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și Elon Musk sunt pe lista celor mai bogați miliardari din SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Averea colectivă a primilor 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari în ultimul an, potrivit unui nou raport al Oxfam America, publicat luni, citat de The Guardian, care analizează decalajul tot mai mare de avere.

Raportul avertizează că politicile administrației Trump riscă să ducă inegalitatea din SUA la noi culmi, dar subliniază că atât administrațiile republicane, cât și cele democratice au contribuit la accentuarea decalajului de avere din țară.

Folosind datele Rezervei Federale din perioada 1989–2022, cercetătorii au calculat că top 1% dintre gospodării a acumulat de 101 ori mai multă avere decât gospodăria medie în acea perioadă și de 987 de ori mai mult decât o gospodărie aflată în ultimele 20% ca venit. Aceasta s-a tradus printr-un câștig de 8,35 milioane de dolari per gospodărie pentru top 1%, comparativ cu 83.000 de dolari pentru gospodăria medie în acei 33 de ani.

Între timp, peste 40% din populația SUA, inclusiv aproape 50% dintre copii, este considerată cu venituri mici, având câștiguri familiale mai mici de 200% din pragul național al sărăciei.

„Inegalitatea este o alegere politică”

Comparând SUA cu alte 38 de țări cu venituri mai ridicate din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), SUA are cea mai mare rată a sărăciei relative, a doua cea mai mare rată a sărăciei copiilor și a mortalității infantile, și a doua cea mai scăzută speranță de viață.

„Inegalitatea este o alegere politică”, a declarat Rebecca Riddell, responsabil senior pentru politici de justiție economică la Oxfam America. „Aceste comparații ne arată că putem face alegeri foarte diferite atunci când vine vorba de sărăcie și inegalitate în societatea noastră.”

Raportul evidențiază modul în care sistemele din SUA, inclusiv codul fiscal, rețelele de siguranță socială și drepturile și protecțiile lucrătorilor, au fost treptat desființate, permițând acumularea de avere să se transforme în acumulare de putere.

„O singură lege mare și frumoasă” a lui Donald Trump, adoptată de Congres în mai, a reprezentat, potrivit raportului, unul dintre „cele mai mari transferuri de avere în sus din ultimele decenii”, prin reducerea taxelor pentru bogați și corporații.

Însă în ultimele decenii, republicanii nu au acționat singuri.

„Factorii de decizie au ales inegalitatea, iar aceste alegeri au avut sprijin bipartisan”, a spus Riddell. „Reformele politice din ultimii 40 de ani, de la reducerea taxelor și a rețelelor de siguranță socială, la problemele muncii și altele, au avut cu adevărat sprijinul ambelor partide.”

Recomandări pentru reducerea inegalității

Recomandările de politici prezentate în raport se încadrează în patru categorii: reechilibrarea puterii prin reforme în finanțarea campaniilor și politici antitrust; folosirea sistemului fiscal pentru reducerea inegalității prin taxe pentru bogați și corporații; întărirea rețelelor de siguranță socială; și protejarea sindicatelor.

Aceste soluții pot fi dificil de implementat politic din cauza stigmatizării pe termen lung, în special a rețelelor de siguranță socială și a impozitelor. Raportul face referire la conceptul de „regina ajutoarelor sociale” popularizat în timpul președinției lui Ronald Reagan în anii 1980, în timp ce impozitarea a fost întotdeauna percepută ca o măsură represivă pentru toți, mai degrabă decât ca un instrument pentru abordarea inegalității.

„Ceea ce este cu adevărat necesar este un alt tip de politică”, a spus Riddell. „Una axată pe satisfacerea nevoilor oamenilor obișnuiți, prin reducerea rapidă a inegalității. Există reforme sensibile și dovedite care ar putea contribui semnificativ la inversarea tendințelor extrem de îngrijorătoare pe care le vedem.”

Raportul include interviuri cu lideri comunitari care lucrează activ pentru reducerea inegalității, chiar dacă progresul pare să fi stagnat pe scena națională. Într-unul dintre interviuri, reprezentanți sindicali ai United Workers Maryland au spus că momentul actual pare plin de oportunități, deoarece mulți americani încep să realizeze că sistemul actual nu funcționează pentru ei, ci doar pentru cei aflați în vârful piramidei.

„Cred că este genial că ei văd asta ca pe o oportunitate”, a spus Riddell. „Îmi place să privesc acest moment ca pe o șansă de a ne uita în jur și de a realiza puterea noastră colectivă.”