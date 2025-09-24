Avertisment pentru românii care așteaptă Programul Rabla: Au apărut primele țepe. AFM a sesizat DIICOT

Înscrierile în programul Rabla se vor face pe 30 septembrie, de la ora 10:00. Foto: Getty Images

Programul Rabla revine la finalul lunii, însă cu un buget de trei ori mai mic decât cel anunțat inițial. Iar cum fondurile sunt limitate, pe internet au apărut deja oferte înșelătoare, care promit înscrierea în program... contra cost. Un fenomen tot mai frecvent în jurul programelor de mediu populare, cum s-a întâmplat și în cazul Casa Verde. Acolo, unii dintre cei care au folosit inteligența artificială pentru completarea cererilor s-au trezit, însă, cu solicitările respinse. Administrația Fondului pentru Mediu a depus o plângere penală la DIICOT împotriva unui site care promova astfel de practici frauduloase.

Așa arată una dintre ofertele care circulă acum pe internet și promit înscriere rapidă în Programul Rabla. Deși la prima vedere pare totul în regulă, în realitate este vorba de o fraudă, spune instituția care gestionează programul.

Florin Bănică, președinte AFM: Din verificările făcute, era o extensie care promitea să înscrie în aplicație mai repede, ceea ce este fals și eronat. De aceea am înaintat o plângere către DIICOT.

Au apărut astfel de oferte frauduloae în contextul în care se anunță o bătălia acerbă pentru programul din acest an. Bugetul este de 3 ori mai mic decât cel anunțat inițial, adică doar 200 de milioane de lei, iar șansele de a prinde un voucher sunt limitate. Doar cei rapizi și bine pregătiți vor reuși să obțină finanțare de la stat pentru o mașină nouă.

Înscrierile în programul Rabla se vor face pe 30 septembrie, începând cu ora 10:00. Pentru asta, veți avea nevoie de următoarele acte:

o cerere de finanțare;

actul de identitate;

certificatul de atestare fiscală de la ANAF (atenție, să nu fie mai vechi de 90 de zile);

certificatul de atestare fiscală de la primărie (care, la fel, să nu fie mai vechi de 30 de zile).

Cei care vor să cumpere o mașină cu motor convențional primesc de la stat 10.000 de lei. Pentru mașinile hibride și plug-in, voucherul variază între 12.000 și 15.000 de lei. În schimb, voucherul pentru mașinile 100% electrice a fost înjumătățit, iar acum valoarea este de doar 18.500 de lei.

Ciprian Cherciu, jurnalist auto: Dacă vorbim despre mașinile mai accesibile, cele în zona de preț de 20-25.000 euro. Evident, suma de la AFM înseamnă destul de mult, undeva la 10, poate chiar 15% din valoarea mașinii. Scăderea valorii voucherelor duce la o scădere a interesului față de program și problema cea mai mare este că programul se lansează în luna octombrie.

O altă schimbare importantă este că anul acesta mașinile pe motorină nu mai sunt finanțate. Totodată, programele Rabla destinate primăriilor și persoanelor juridice au fost anulate definitiv.