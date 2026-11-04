Berea ar putea scăpa de majorarea accizei în următorii doi ani. Măsura pregătită în Parlament

2 minute de citit Publicat la 14:23 04 Noi 2026 Modificat la 14:24 04 Noi 2026

Berea ar putea scăpa de majorarea accizei în următorii doi ani. Foto: Getty Images

În timp ce românii se confruntă cu scumpiri în lanț, parlamentarii pregătesc o măsură care ar putea opri o nouă majorare a taxelor pentru bere. Comisia de buget din Camera Deputaților a votat în unanimitate un amendament prin care acciza la bere să fie înghețată timp de doi ani, în 2027 și 2028, la nivelul actual. Astfel, producătorii ar scăpa de majorarea automată a accizei în funcție de inflație, ceea ce ar putea limita presiunea asupra prețurilor. Proiectul trebuie însă să treacă și de votul final al deputaților, înainte ca măsura să devină lege.

Invitat la Antena 3 CNN, Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României, a explicat că înghețarea accizei ar aduce stabilitatea de care industria are nevoie, după mai mulți ani în care piața berii a scăzut.

„Este predictibilitatea fiscală de care aveam nevoie, pentru că venim după niște contracții puternice”, a declarat Constantin Bratu.

În prezent, acciza la bere este stabilită prin Codul fiscal, iar nivelul acesteia poate fi actualizat în funcție de inflație. Dacă amendamentul va fi adoptat, taxa ar urma să rămână la nivelul din 2026 și în următorii doi ani.

Măsura ar putea reduce presiunea asupra producătorilor, însă nu garantează că berea nu se va mai scumpi. Prețurile depind și de costurile de producție, transport și distribuție.

„95,5% din berea consumată în România este produsă la noi în țară”

Directorul general al Asociației Berarii României a atras atenția că industria berii are un rol important în economia locală și că scăderea consumului din ultimii ani a afectat puternic producătorii.

„Sectorul berii din România este un sector eminamente local, un sector cu puternice ramificații în economia națională. Avem aproape 90 de fabrici de bere, 76 dintre acestea sunt microberării, iar 95,5% din berea consumată în România este produsă la noi în țară, de români, pentru români”, a spus Constantin Bratu.

Acesta a explicat că, în urma scăderii pieței, fabricile de bere au ajuns să aibă capacități de producție care depășesc cu mult necesarul actual.

„Din păcate, avem niște excedente de capacități de producție de peste 30-40%, survenite în urma declinului puternic al pieței”, a precizat el.

Potrivit datelor Asociației Berarii României, consumul de bere a scăzut cu 4% în 2025, de la 15 milioane de hectolitri în anul precedent la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani.

Industria berii speră ca măsura să fie adoptată de Parlament

Constantin Bratu s-a declarat optimist că proiectul va trece și de votul final și că acciza va rămâne neschimbată în 2027 și 2028.

„Suntem optimiști în ceea ce privește adoptarea în plenul Parlamentului a acestei măsuri și păstrarea acestui calendar de către Guvernul României pentru 2027–2028, considerând că este o măsură, o primă măsură, dacă vreți, de încurajare a economiei naționale, pentru că producția aduce valoare adăugată României”, a declarat acesta.

Proiectul a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și urmează să fie supus votului în plen.

Dacă va fi adoptat și promulgat, acciza la bere va rămâne la nivelul din 2026 și în următorii doi ani.