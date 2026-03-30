Bijuteriile devin investiții în 2026: Românii analizează mai atent ca niciodată. Orașele cu cea mai mare cerere de cumpărare a aurului

Bijuteriile sunt privite ca active de valoare în 2026, iar decizia de cumpărare este mai documentată. Sursa colaj foto: Getty Images

Piaţa bijuteriilor intră în 2026 într-o etapă de maturizare clară, în care decizia de cumpărare este tot mai atent documentată, iar accesoriile de lux sunt privite din ce în ce mai des ca active de valoare, nu doar ca accesorii estetice, arată o analiză de specialitate, dată luni publicităţii, potrivit Agerpres. Aurul galben de 14K domină preferințele, în special pentru piese fără pietre, cu design simplu și modern, potrivite pentru purtare zilnică, conform rezultatelor cercetării derulate între ianuarie 2025 și februarie 2026.

Potrivit analizei Magnor, clienţii sunt mai informaţi şi mai selectivi, acordând o importanţă crescută durabilităţii pieselor, calităţii materialelor şi potenţialului de valorificare în timp. În context, datele interne ale companiei, la nivel naţional, indică o stabilitate a preferinţelor de bază, dublată de o rafinare a criteriilor de selecţie. Aurul rămâne materialul central, designul se simplifică, iar interesul pentru diamante naturale creşte constant, pe fondul percepţiei acestora ca rezerve de valoare.

Analiza mai arată că aurul nu mai este privit exclusiv ca accesoriu estetic, ci ca un obiect purtabil pe termen lung, adaptat stilului de viaţă actual şi cu potenţial de valorificare. Această schimbare de perspectivă se reflectă în creşterea interesului pentru serviciile de buyback, prin care clienţii îşi pot actualiza colecţia de bijuterii, beneficiind de reduceri şi condiţii avantajoase la tranzacţionare. Piesele vechi sau nepurtate sunt aduse în magazinele Magnor şi transformate în bijuterii noi, adaptate tendinţelor actuale.

La nivel geografic, vânzările de bijuterii din aur sunt concentrate în marile centre urbane. Topul oraşelor cu cel mai ridicat volum de tranzacţii ale bijuteriilor din aur este format din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Craiova, Sibiu şi Galaţi, oraşe care concentrează atât densitatea cererii, cât şi un nivel ridicat de informare al consumatorilor.

"În 2026, ne concentrăm pe elevarea experienţei clientului, atât online, cât şi în magazine. Ne uităm la bijuterii nu doar ca la un accesoriu, ci ca la un produs în care designul şi tehnologia evoluează constant. De aceea, echipa Magnor lucrează îndeaproape cu parteneri internaţionali şi participă regulat la evenimente de specialitate din Europa şi Asia, pentru a rămâne conectată la cele mai noi tendinţe şi tehnologii din industrie", a declarat Cosmin Popovici, director general Magnor, citat în analiză.

Conform unei cercetări Magnor realizate în perioada ianuarie 2025 - februarie 2026, aurul galben de 14K rămâne cel mai căutat anul acesta, fiind ales în special pentru bijuterii fără pietre preţioase, cu design modern, simplu şi funcţional, adaptate purtării zilnice.

Preferinţa este susţinută atât de aspectul clasic şi uşor de integrat în purtarea zilnică, cât şi de raportul echilibrat între duritate, culoare şi preţ. Bijuteriile din aur galben de 14K sunt percepute ca fiind versatile, rezistente în timp şi potrivite pentru piese purtate frecvent, precum inele, brăţări sau coliere.

Pe locul al doilea se află aurul alb de 18K, utilizat preponderent în realizarea bijuteriilor cu diamante. Preferinţa pentru acest aliaj este determinată de compatibilitatea optică cu pietrele preţioase, nuanţa neutră a metalului maximizând reflexia şi percepţia vizuală a diamantului, precum şi de echilibrul dintre maleabilitate şi stabilitate, necesar realizării monturilor fine. Aurul alb de 18K este asociat preponderent cu segmentul premium, fiind folosit pentru piese precum inelele solitaire şi cerceii cu diamante.

Această diferenţiere clară între aurul galben de 14K şi aurul alb de 18K reflectă o maturizare a comportamentului de consum: clienţii aleg materialul în funcţie de scopul bijuteriei, frecvenţa purtării şi tipul de design, nu doar pe criterii estetice sau de trend.

Structura cererii pentru bijuteriile din aur rămâne stabilă, fără variaţii semnificative de la un an la altul. Cele mai tranzacţionate tipuri de bijuterii sunt inelele, urmate de cercei, brăţări, lanţuri, coliere şi pandantive. Această ierarhie reflectă orientarea cumpărătorilor către piese uşor de purtat şi de integrat în stilul personal, cu o funcţionalitate clară şi o durată de utilizare îndelungată. Bijuteriile cu forme geometrice, linii clare şi inelele solitaire sunt preferate pentru minimalismul lor şi pentru versatilitatea în purtare.

Potrivit analizei, volumul vizual al piesei şi nu greutatea acesteia a devenit un criteriu tot mai important în preferinţele cumpărătorilor. Specialiştii au observat un interes constant pentru bijuterii cu structură vizibilă, precum inelele cu bandă mai groasă, cerceii rotunzi şi lanţurile de dimensiuni medii. Aceste piese sunt alese ca element central al unei ţinute şi ca expresie a identităţii personale, devenind bijuterii statement. Din punct de vedere stilistic, designul şi formele simple continuă să fie dominante chiar şi în cazul pieselor cu volum.

În categoria bijuteriilor cu pietre preţioase, diamantul natural rămâne principala opţiune a cumpărătorilor. Alegerea este susţinută de un cumul de factori care ţin atât de rezistenţă, de versatilitate estetică, dar şi de predictibilitatea valorii în timp. Diamantul este apreciat pentru duritatea sa ridicată, care îl face potrivit pentru purtare frecventă, precum şi pentru capacitatea de a-şi păstra valoarea şi aspectul în timp, fără a necesita intervenţii sau întreţinere specială.

Un alt factor important este nivelul tot mai ridicat de informare al clienţilor. Consumatorii aleg diamante certificate, evaluate pe baza criteriilor standardizate cunoscute sub denumirea de 4C (claritate, tăietură, culoare şi carataj), înţelegând impactul direct al acestor parametri atât asupra aspectului final al bijuteriei, cât şi asupra nivelului valorii asociate acesteia în timp, indiferent dacă optează pentru piese mai mici, accesibile sau pentru bijuterii din segmentul premium.

